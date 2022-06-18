Минобороны заявило об уничтожении на Украине четырех взводов американских гаубиц

Минобороны начиная с мая сообщает об уничтожении американских гаубиц. Так, весной российские самоходные орудия «Гиацинт-С» уничтожили подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777. В июне две американские гаубицы обстреляла российская артиллерия, также на этой неделе ракетами «Калибр» был уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе гаубицам М777.