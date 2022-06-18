Минобороны заявило об уничтожении на Украине четырех взводов американских гаубиц
Российские Вооруженные силы уничтожили в Донецкой народной республике четыре взвода американских гаубиц М777, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны России. Ракеты ударили также по взводам РСЗО «Град».
«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, за последние сутки российские военные уничтожили высокоточным оружием воздушного и наземного базирования технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в районах Кременчуга и Лисичанска.
Авиация ударила по зенитному ракетному комплексу «Бук-М1» в ЛНР, уничтожила пять «Градов», три склада боеприпасов в Харьковской области и Лисичанске, шесть танков и другие вооружения.
Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24, а также восемь украинских беспилотников, в том числе «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона. Помимо этого РФ перехватила четыре украинские ракеты «Точка-У» и 24 ракеты «Ураган».
Минобороны начиная с мая сообщает об уничтожении американских гаубиц. Так, весной российские самоходные орудия «Гиацинт-С» уничтожили подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777. В июне две американские гаубицы обстреляла российская артиллерия, также на этой неделе ракетами «Калибр» был уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе гаубицам М777.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.