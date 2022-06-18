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Минобороны заявило об уничтожении на Украине четырех взводов американских гаубиц

Ведомости

Российские Вооруженные силы уничтожили в Донецкой народной республике четыре взвода американских гаубиц М777, сообщила в субботу пресс-служба Минобороны России. Ракеты ударили также по взводам РСЗО «Град».

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражено 12 огневых позиций артиллерийских и минометных подразделений ВСУ, в том числе четыре взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах Авдеевки, Керамик, Желанное и четыре взвода 155-мм гаубиц М777 в районах Ласточкино, Очеретино, Водяное, Желанное Донецкой народной республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Кроме того, за последние сутки российские военные уничтожили высокоточным оружием воздушного и наземного базирования технологические мощности по переработке нефти и хранилища топлива в районах Кременчуга и Лисичанска.

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Авиация ударила по зенитному ракетному комплексу «Бук-М1» в ЛНР, уничтожила пять «Градов», три склада боеприпасов в Харьковской области и Лисичанске, шесть танков и другие вооружения.

Российские средства противовоздушной обороны в течение суток сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-24, а также восемь украинских беспилотников, в том числе «Байрактар-ТБ2» в районе Херсона. Помимо этого РФ перехватила четыре украинские ракеты «Точка-У» и 24 ракеты «Ураган».

Минобороны начиная с мая сообщает об уничтожении американских гаубиц. Так, весной российские самоходные орудия «Гиацинт-С» уничтожили подразделение 155-миллиметровых гаубиц М777. В июне две американские гаубицы обстреляла российская артиллерия, также на этой неделе ракетами «Калибр» был уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе гаубицам М777.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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