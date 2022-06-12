Минобороны сообщило об уничтожении на Украине ракетных комплексов из США и ЕС
В Тернопольской области Украины российские ракеты уничтожили склад противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.
Вооружения были поставлены Киеву из США и Европы, говорится в сообщении. Удар по складу в районе города Чортков нанесли высокоточные ракеты большой дальности морского базирования «Калибр».
Кроме того, за последние сутки ракеты РФ уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1» в Харьковской области и две батареи реактивных систем залпового огня в ЛНР и ДНР. Авиация поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а истребители сбили два самолета Су-25. Еще один Су-25 сбили средства противовоздушной обороны.
Россия также перехватила две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган».
Накануне Минобороны сообщило об уничтожении в украинском поселке Андреевка пункта дислокации иностранных наемников. До этого российские ракеты ударили по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области, где инструкторы из других стран вели «практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777».