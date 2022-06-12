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Минобороны сообщило об уничтожении на Украине ракетных комплексов из США и ЕС

Ведомости

В Тернопольской области Украины российские ракеты уничтожили склад противотанковых ракетных комплексов, переносных зенитных ракетных комплексов и артиллерийских снарядов к системам вооружения, сообщили в субботу в пресс-службе Минобороны.

Вооружения были поставлены Киеву из США и Европы, говорится в сообщении. Удар по складу в районе города Чортков нанесли высокоточные ракеты большой дальности морского базирования «Калибр».

Кроме того, за последние сутки ракеты РФ уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1» в Харьковской области и две батареи реактивных систем залпового огня в ЛНР и ДНР. Авиация поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а истребители сбили два самолета Су-25. Еще один Су-25 сбили средства противовоздушной обороны.

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Россия также перехватила две украинские баллистические ракеты «Точка-У» и три реактивных снаряда системы залпового огня «Ураган». 

Накануне Минобороны сообщило об уничтожении в украинском поселке Андреевка пункта дислокации иностранных наемников. До этого российские ракеты ударили по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области, где инструкторы из других стран вели «практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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