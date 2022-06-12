Минобороны сообщило об уничтожении на Украине ракетных комплексов из США и ЕС

Кроме того, за последние сутки ракеты РФ уничтожили пусковую установку ЗРК «Бук-М1» в Харьковской области и две батареи реактивных систем залпового огня в ЛНР и ДНР. Авиация поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники, а истребители сбили два самолета Су-25. Еще один Су-25 сбили средства противовоздушной обороны.