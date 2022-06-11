Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников на Украине

Помимо этого авиация поразила 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В частности, уничтожен склад боеприпасов в ДНР. За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили два самолета МиГ-29, один Су-25 и 12 украинских беспилотников.