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Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников на Украине

Ведомости

В украинском поселке Андреевка за последние сутки был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников, ракетами были поражены девять районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, сообщило в субботу Минобороны России.

«В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — говорится в сообщении.

За последние сутки российские ракеты также ударили по пяти огневым позициям подразделений реактивных систем залпового огня в Луганской народной республике и уничтожили зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в ДНР, рассказали в оборонном ведомстве.

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Помимо этого авиация поразила 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В частности, уничтожен склад боеприпасов в ДНР. За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили два самолета МиГ-29, один Су-25 и 12 украинских беспилотников.

«Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневых позиции артиллерийских подразделений», — добавили в Минобороны.

Ранее российские ракеты ударили по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области, где инструкторы из других стран вели «практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777».

Иностранные наемники с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, общее число наемников сократилось вдвое, до 3500 человек, сообщило в начале июня Минобороны России.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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