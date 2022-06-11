Минобороны заявило об ударе по пункту дислокации иностранных наемников на Украине
В украинском поселке Андреевка за последние сутки был уничтожен пункт дислокации иностранных наемников, ракетами были поражены девять районов сосредоточения живой силы и военной техники вооруженных сил Украины, сообщило в субботу Минобороны России.
«В районе Андреевки Харьковской области высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен пункт дислокации иностранных наемников», — говорится в сообщении.
За последние сутки российские ракеты также ударили по пяти огневым позициям подразделений реактивных систем залпового огня в Луганской народной республике и уничтожили зенитный ракетный комплекс «Бук-М1» в ДНР, рассказали в оборонном ведомстве.
Помимо этого авиация поразила 48 районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ. В частности, уничтожен склад боеприпасов в ДНР. За последние сутки средства противовоздушной обороны сбили два самолета МиГ-29, один Су-25 и 12 украинских беспилотников.
«Ракетными войсками и артиллерией за сутки поражен 231 район сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, а также 13 пунктов управления и 42 огневых позиции артиллерийских подразделений», — добавили в Минобороны.
Ранее российские ракеты ударили по центру артиллерийской подготовки ВСУ в Сумской области, где инструкторы из других стран вели «практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777».
Иностранные наемники с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, общее число наемников сократилось вдвое, до 3500 человек, сообщило в начале июня Минобороны России.