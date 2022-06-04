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Минобороны сообщило о ракетном ударе по центру артиллерийской подготовки ВСУ

Ведомости

Высокоточные ракеты воздушного базирования ударили по центру артиллерийской подготовки вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Стецковка Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.

По данным ведомства, в этом центре инструкторы из других стран вели «практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777». Также в районе села Дачное в Одесской области ракеты уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, говорится в сообщении.

За последние сутки, по данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны недалеко от Одессы сбили украинский военно-транспортный самолет, который доставлял вооружение и боеприпасы. Средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников в разных населенных пунктах и сбили два «Байрактара-ТБ2». 

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Кроме того, ракеты ударили по 27 районам сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожили два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и топлива в ДНР и ЛНР, добавили в оборонном ведомстве.

Авиация уничтожила 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.

Иностранные наемники с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, общее число наемников сократилось вдвое, до 3500 человек, сообщило ранее Минобороны России.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех целей. Он отказался ответить на вопрос, обсуждалось ли в Кремле ускорение проведения спецоперации, и добавил, что временные рамки возможного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России пока не определены.

Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Целями спецоперации он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса. Украина в ответ объявила о мобилизации и разорвала отношения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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