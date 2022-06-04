Минобороны сообщило о ракетном ударе по центру артиллерийской подготовки ВСУ
Высокоточные ракеты воздушного базирования ударили по центру артиллерийской подготовки вооруженных сил Украины (ВСУ) в селе Стецковка Сумской области, сообщила пресс-служба Минобороны России.
По данным ведомства, в этом центре инструкторы из других стран вели «практическое обучение украинских военнослужащих эксплуатации и управлению огнем 155-миллиметровых гаубиц М777». Также в районе села Дачное в Одесской области ракеты уничтожили пункт дислокации иностранных наемников, говорится в сообщении.
За последние сутки, по данным Минобороны, российские средства противовоздушной обороны недалеко от Одессы сбили украинский военно-транспортный самолет, который доставлял вооружение и боеприпасы. Средства ПВО уничтожили 17 украинских беспилотников в разных населенных пунктах и сбили два «Байрактара-ТБ2».
Кроме того, ракеты ударили по 27 районам сосредоточения живой силы и военной техники, уничтожили два пункта управления ВСУ, шесть складов ракетно-артиллерийского вооружения, боеприпасов и топлива в ДНР и ЛНР, добавили в оборонном ведомстве.
Авиация уничтожила 20 танков и бронемашин, четыре установки реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град», девять артиллерийских орудий и 29 автомобилей различного назначения.
Иностранные наемники с начала мая перестали прибывать на Украину для участия в военных действиях, общее число наемников сократилось вдвое, до 3500 человек, сообщило ранее Минобороны России.
Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех целей. Он отказался ответить на вопрос, обсуждалось ли в Кремле ускорение проведения спецоперации, и добавил, что временные рамки возможного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России пока не определены.
Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Целями спецоперации он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса. Украина в ответ объявила о мобилизации и разорвала отношения с Россией.