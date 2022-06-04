Минобороны сообщило о ракетном ударе по центру артиллерийской подготовки ВСУ

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что специальная военная операция на Украине достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех целей. Он отказался ответить на вопрос, обсуждалось ли в Кремле ускорение проведения спецоперации, и добавил, что временные рамки возможного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России пока не определены.