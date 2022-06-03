Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. Украина в ответ объявила о мобилизации и разорвала отношения с Россией.