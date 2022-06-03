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Минобороны сообщило об уничтожении пункта управления беспилотниками ВСУ

Ведомости

Российские военные уничтожили украинский пункт управления беспилотниками в районе поселка Первомайское Николаевской области, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«В районе населенного пункта Первомайское Николаевской области уничтожен пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ. За сутки высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражен 21 район сосредоточения живой силы и военной техники», — сообщил Конашенков.

По данным Минобороны, было уничтожено три украинских танка и боевых машин пехоты, зенитный ракетный комплекс «Оса-АКМ» в районе Бахмут, две минометных батареи, две установки реактивных систем залпового огня «Град», восемь артиллерийских орудий, 26 специальных автомобилей, а также четыре склада ракетно-артиллерийского вооружения в районах населенных пунктов Соледар, Дзержинск, Яковлевка и Бахмут.

1 июня в ведомстве сообщили, что российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8. Также были сбиты семь беспилотников и перехвачены две ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч» ВСУ.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. Украина в ответ объявила о мобилизации и разорвала отношения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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