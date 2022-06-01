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Минобороны сообщило о сбитых Су-25 и Ми-8 ВСУ

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Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8, сообщило Минобороны России. Также были сбиты семь беспилотников и перехвачены две ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч» ВСУ.

«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой Народной Республики и один вертолет Ми-8 в районе Харькова», — сообщили в министерстве.

По данным министерства, российские военные поразили пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения военной техники и живой силы Украины. Авиация ВС России нанесла удары по 61 району сосредоточения сил и техники, в результате чего уничтожила «более 140 националистов, 9 танков и боевых машин пехоты и другую технику». Ракетные войска и артиллерия поразили 128 пунктов управления, 169 позиций артиллерийских и минометных батарей, 623 района сосредоточения сил и техники ВСУ.

С начала спецоперации российские войска уничтожили 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотников, 326 ЗРК, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, 3329 единиц специальной военной и автомобильной техники.

Ранее сегодня Минобороны сообщило, что батарея российских реактивных систем залпового огня «Смерч» уничтожила замаскированную бронетехнику, живую силу ВСУ и средства огневого поражения. Батарея получила координаты техники противника от операторов беспилотника «Орлан-10».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных