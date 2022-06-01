Минобороны сообщило о сбитых Су-25 и Ми-8 ВСУ

По данным министерства, российские военные поразили пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения военной техники и живой силы Украины. Авиация ВС России нанесла удары по 61 району сосредоточения сил и техники, в результате чего уничтожила «более 140 националистов, 9 танков и боевых машин пехоты и другую технику». Ракетные войска и артиллерия поразили 128 пунктов управления, 169 позиций артиллерийских и минометных батарей, 623 района сосредоточения сил и техники ВСУ.