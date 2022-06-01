Минобороны сообщило о сбитых Су-25 и Ми-8 ВСУ
Российские средства ПВО сбили украинский самолет Су-25 и вертолет Ми-8, сообщило Минобороны России. Также были сбиты семь беспилотников и перехвачены две ракеты реактивной системы залпового огня «Смерч» ВСУ.
«Российскими средствами противовоздушной обороны за сутки сбит один самолет Су-25 воздушных сил Украины в районе Сергеевки Донецкой Народной Республики и один вертолет Ми-8 в районе Харькова», — сообщили в министерстве.
По данным министерства, российские военные поразили пять пунктов управления и 29 районов сосредоточения военной техники и живой силы Украины. Авиация ВС России нанесла удары по 61 району сосредоточения сил и техники, в результате чего уничтожила «более 140 националистов, 9 танков и боевых машин пехоты и другую технику». Ракетные войска и артиллерия поразили 128 пунктов управления, 169 позиций артиллерийских и минометных батарей, 623 района сосредоточения сил и техники ВСУ.
С начала спецоперации российские войска уничтожили 185 самолетов, 129 вертолетов, 1077 беспилотников, 326 ЗРК, 3363 танка и других боевых бронированных машин, 457 установок реактивных систем залпового огня, 1744 орудия полевой артиллерии и минометов, 3329 единиц специальной военной и автомобильной техники.
Ранее сегодня Минобороны сообщило, что батарея российских реактивных систем залпового огня «Смерч» уничтожила замаскированную бронетехнику, живую силу ВСУ и средства огневого поражения. Батарея получила координаты техники противника от операторов беспилотника «Орлан-10».