Песков оценил ход спецоперации на Украине

Он также добавил, что временные рамки возможного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России, пока не определены. Пресс-секретарь отказался ответить на вопрос, обсуждалось ли в Кремле ускорение проведения спецоперации. По его словам, этот вопрос надо адресовать Минобороны.