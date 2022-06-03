Песков оценил ход спецоперации на Украине
Специальная военная операция на Украине достигла определенных результатов и будет продолжаться до выполнения всех целей. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Операция имеет своей основной, одной из главных целей — это защита людей в Донецкой народной республике, в Луганской народной республике <…> От пронацистски настроенных вооруженных сил Украины, а также непосредственно от националистических элементов освобождены многие населенные пункты. Обеспечена возможность людям приступить к налаживанию мирной жизни», — сказал Песков.
Он также добавил, что временные рамки возможного проведения референдумов в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях по вхождению в состав России, пока не определены. Пресс-секретарь отказался ответить на вопрос, обсуждалось ли в Кремле ускорение проведения спецоперации. По его словам, этот вопрос надо адресовать Минобороны.
Ранее сегодня глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. Они обсудили дальнейшие задачи спецоперации. «Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Кадыров в своем Telegram-канале по итогам встречи.
Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Целями спецоперации он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса. Украина в ответ объявила о мобилизации и разорвала отношения с Россией.