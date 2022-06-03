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Кадыров: спецоперация на Украине пойдет в ускоренном темпе

Ведомости

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие задачи спецоперации на Украине, а также меры, которые повысят эффективность наступления. 

«Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Кадыров в своем Telegram-канале по итогам встречи.

Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Целями спецоперации он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса. Украина в ответ объявила о мобилизации и разорвала отношения с Россией.

В Кремле ранее отказались отвечать на вопрос о предполагаемом сроке окончания спецоперации. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявлял, что Россия не гонится за сроками завершения спецоперации на Украине. Он выразил уверенность, что поставленные российским президентом задачи будут выполнены. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных