Кадыров: спецоперация на Украине пойдет в ускоренном темпе
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров провел рабочую встречу с министром обороны Сергеем Шойгу. В ходе встречи стороны обсудили дальнейшие задачи спецоперации на Украине, а также меры, которые повысят эффективность наступления.
«Принятые меры позволят в разы повысить эффективность наступательных маневров, что способствует проведению спецоперации в более ускоренном темпе», — написал Кадыров в своем Telegram-канале по итогам встречи.
Владимир Путин объявил о начале военной операции на Украине 24 февраля. Целями спецоперации он назвал «денацификацию» и «демилитаризацию» Украины, а также защиту населения Донбасса. Украина в ответ объявила о мобилизации и разорвала отношения с Россией.
В Кремле ранее отказались отвечать на вопрос о предполагаемом сроке окончания спецоперации. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявлял, что Россия не гонится за сроками завершения спецоперации на Украине. Он выразил уверенность, что поставленные российским президентом задачи будут выполнены.