Кадыров: спецоперация на Украине пойдет в ускоренном темпе

В Кремле ранее отказались отвечать на вопрос о предполагаемом сроке окончания спецоперации. Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью газете «Аргументы и факты» заявлял, что Россия не гонится за сроками завершения спецоперации на Украине. Он выразил уверенность, что поставленные российским президентом задачи будут выполнены.