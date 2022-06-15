Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов НАТО под Львовом
Российские военные уничтожили во Львовской области склад с боеприпасами к поставленным странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-миллиметровым гаубицам М777, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами большой дальности "Калибр" в районе населенного пункта Золочев Львовской области уничтожен склад боеприпасов к переданным Украине странами НАТО иностранным образцам вооружений, в том числе к 155-мм гаубицам М777», — сообщил Конашенков.
По его словам, высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 11 районов сосредоточения живой силы и украинской военной техники, восемь огневых позиций артиллерийских подразделений ВСУ, в том числе три взвода реактивных систем залпового огня «Град» в районах населенных пунктов Бахмут и Переездное (ДНР), Лисичанск (ЛНР), а также два склада боеприпасов на южной окраине Харькова и в районе Горского (ЛНР).
По информации Минобороны, украинская армия продолжает нести значительные потери. «Жизни украинских военнослужащих и мобилизованных бойцов подразделений территориальной обороны для нынешнего руководства Украины не значат ничего», — отметил Конашенков.
Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что общее количество пленных украинских военных достигло 6489 человек. В этой цифре не учтены пленные, которые находятся под надзором ДНР и ЛНР, добавил он. В середине мая 2439 украинских военнослужащих, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что все они содержатся на территории республики. Всего в ДНР находится 5000 украинских военнопленных.
24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе и на территории Украины. Ее целью президент Владимир Путин назвал защиту населения Донбасса, а также денацификацию и демилитаризацию Украины. Началу боевых действий предшествовало признание Россией 22 февраля независимости провозглашенных весной 2014 г. ДНР и ЛНР. 27 апреля Путин заявил, что спецоперация предотвратила масштабный конфликт на территории России.