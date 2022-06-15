Минобороны сообщило об уничтожении склада боеприпасов НАТО под Львовом

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что общее количество пленных украинских военных достигло 6489 человек. В этой цифре не учтены пленные, которые находятся под надзором ДНР и ЛНР, добавил он. В середине мая 2439 украинских военнослужащих, которые укрывались на заводе «Азовсталь» в Мариуполе, сдались в плен. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что все они содержатся на территории республики. Всего в ДНР находится 5000 украинских военнопленных.