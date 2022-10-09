Конгрессмены США предложили вывести войска из Саудовской Аравии из-за решения ОПЕК+

«Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента США [Джо] Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее противостоянии на Украине», — говорится в заявлении политиков.