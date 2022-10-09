Конгрессмены США предложили вывести войска из Саудовской Аравии из-за решения ОПЕК+
Группа членов палаты представителей США от Демократической партии предложила вывести американский контингент из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, пишет издание Washington Times.
«Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента США [Джо] Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее противостоянии на Украине», — говорится в заявлении политиков.
Парламентарии-демократы Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд представили проект «Закона о напряженном партнерстве», который предусматривает вывод американских военных вместе с системами ПВО, включая комплексы Patriot и THAAD.
Страны – участницы соглашения ОПЕК+ 5 октября приняли решение о снижении квоты на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Представители стран — участниц картеля, включая Россию, которую представлял вице-премьер Александр Новак, впервые с марта 2020 г. встретились в Вене лично. Общая квота добычи стран альянса составит 41,86 млн барр./сутки. Это примерно соответствует уровню апреля 2022 г., когда квота составляла 41,7 млн барр./сутки.
В ОАЭ и Саудовской Аравии расположены американские военные базы с численностью контингента до нескольких тысяч человек. Кроме того, военнослужащие США обучают вооруженные силы обеих стран.