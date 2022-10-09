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Политика

Конгрессмены США предложили вывести войска из Саудовской Аравии из-за решения ОПЕК+

Ведомости

Группа членов палаты представителей США от Демократической партии предложила вывести американский контингент из ОАЭ и Саудовской Аравии в ответ на решение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, пишет издание Washington Times.

«Резкое сокращение добычи нефти в Саудовской Аравии и ОАЭ, несмотря на заигрывания президента США [Джо] Байдена с обеими странами, стало враждебным актом против Соединенных Штатов и четким сигналом того, что они выбрали сторону России в ее противостоянии на Украине», — говорится в заявлении политиков.

Парламентарии-демократы Том Малиновски, Шон Кастен и Сьюзан Уайлд представили проект  «Закона о напряженном партнерстве», который предусматривает вывод американских военных вместе с системами ПВО, включая комплексы Patriot и THAAD.

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Страны – участницы соглашения ОПЕК+ 5 октября приняли решение о снижении квоты на добычу нефти в ноябре и декабре 2022 г. на 2 млн барр./сутки. Представители стран — участниц картеля, включая Россию, которую представлял вице-премьер Александр Новак, впервые с марта 2020 г. встретились в Вене лично. Общая квота добычи стран альянса составит 41,86 млн барр./сутки. Это примерно соответствует уровню апреля 2022 г., когда квота составляла 41,7 млн барр./сутки.

В ОАЭ и Саудовской Аравии расположены американские военные базы с численностью контингента до нескольких тысяч человек. Кроме того, военнослужащие США обучают вооруженные силы обеих стран.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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