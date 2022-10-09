Рогов сообщил об отсутствии воды и связи в Энергодаре
Город Энергодар в Запорожской области и его пригороды обесточены в результате обстрелов украинских военных, в городе нет воды и связи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на члена главного совета администрации региона Владимира Рогова.
По его словам, отремонтировать инфраструктуру «намеренно не дают» украинские войска, которые продолжают наносить удары. Рогов также сообщил, что в субботу ранения в результате обстрела получили четыре человека.
«В городе после вчерашних обстрелов нет электричества, связи, воды, в пригородах также. В магазинах холодильники разморозились. В больницах дизели запускаются для поддержания критических больных и для операций», — сказал он.
Рогов добавил, что также была обстреляна ТЭС города, которая расположена рядом с Запорожской АЭС.
«Вчера они разрушили… открытое распределительное устройство, и после этого была нарушена возможность подачи электричества в город. Ремонтные бригады пытаются отремонтировать – сразу подвергаются прицельному обстрелу – как артиллерии, так и ударными дронами», — заявил он.
8 октября Рогов сообщал, что украинские войска повредили последнюю линию связи, соединяющую Запорожскую АЭС с энергосистемой Украины.
5 октября президент России Владимир Путин поручил принять в федеральную собственность объекты Запорожской АЭС. Помимо этого глава государства поручил кабмину принять меры, направленные на создание федерального государственного унитарного предприятия «Запорожская АЭС» для обеспечения безопасности объектов использования атомной энергии. Для этого правительству необходимо определить особенности эксплуатации, выдачи лицензий и другие аспекты регулирования деятельности ЗАЭС.
В ходе спецоперации на Украине российские военные взяли под контроль часть Запорожской области, в том числе Энергодар, где находится крупнейшая атомная электростанция Европы — ЗАЭС. Миссия МАГАТЭ прибыла на территорию Запорожской АЭС 1 сентября из-за регулярных обстрелов со стороны Украины.
6 сентября МАГАТЭ опубликовало доклад по итогам своей миссии на ЗАЭС. Организация призвала прекратить атаки станции и установить вокруг нее безопасную зону. При этом специалисты не уточнили, кто обстреливает объект. В отчете также сказано, что с весны на ЗАЭС зафиксировано несколько событий, которые нарушают принципы ядерной безопасности, и что члены делегации сами стали свидетелями обстрелов.