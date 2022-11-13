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Рогозин намерен оставаться на передовой до победы России

Ведомости

Экс-глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что будет оставаться на передовой в зоне СВО до того момента, когда победа России станет необратимой.

«Я планирую здесь быть ровно столько, сколько будет нужда во мне и в моих товарищах. Мы, когда сделаем свое дело — я думаю, что в этот момент, собственно говоря, кампания должна стать необратимой с точки зрения обеспечения победы для нашего народа и для людей Донбасса, Запорожской и Херсонской областей, которые должны отстоять свою землю», — сказал Рогозин (цитата по «РИА Новости»).

Он отметил, что он и его соратники приехали на Донбасс не «покрасоваться перед камерой». Рогозин рассказал, что находится на передовой непосредственно с теми, кто отвечает за оснащение батальонов.

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12 ноября экс-гендиректор «Роскосмоса» выразил мнение, что принципы госзакупок для закупки вооружения в условиях СВО неэффективны. Он указал на то, что из-за этого закупаются самые дешевые, а «не лучшие системы вооружения».

11 ноября стало известно, что Рогозин возглавил в зоне спецоперации группу военных советников, оказывающую военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой народной республике (ДНР). В конце октября Рогозин подтвердил, что находится в зоне боевых действий в Запорожской области. Он взял себе позывной «Космос». В своем октябрьском посте в Telegram-канале Рогозин также написал, что хочет, «чтобы мечта о Славянске сбылась». В 2014 г. Рогозин в своих социальных сетях писал о готовности обменять все свои должности «на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска».

15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с должности директора «Роскосмоса». На эту должность был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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