Рогозин призвал закупать для СВО самое эффективное вооружение
Экс-гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин выразил мнение, что принципы госзакупок для закупки вооружения в условиях СВО неэффективны. Он указал на то, что из-за этого закупаются самые дешевые, а «не лучшие системы вооружения».
Рогозин отметил, что в нынешних условиях «бессмысленно говорить о некоторых процедурах согласования длительных и, наверное, излишних, которые хороши для мирного времени для контроля движения денежных средств». При этом, добавил бывший глава «Роскосмоса», законодательство требует проведения конкурсных процедур, когда выбираются не лучшие системы вооружения, а самые дешевые.
«Поэтому надо прекратить играть, извините за выражение, в демократию, а заниматься жесткими директивными указаниями, решениями по немедленному оперативному внедрению того, что действительно в наибольшей степени подходит сегодня для победы на фронте», — сказал Рогозин (цитата по «РИА Новости»).
Бывший глава Роскосмоса предложил обратить внимание на то, как действуют Соединенные Штаты в вопросах закупки вооружений: они выбирают не самые дешевые системы вооружений, а самые эффективные.
11 ноября стало известно, что бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил в зоне спецоперации группу военных советников, оказывающую военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой народной республике (ДНР).
В конце октября Рогозин подтвердил, что находится в зоне боевых действий в Запорожской области. Он взял себе позывной «Космос». В своем октябрьском посте в Telegram-канале Рогозин также написал, что хочет, «чтобы мечта о Славянске сбылась». В 2014 г. Рогозин в своих социальных сетях писал о готовности обменять все свои должности «на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска».
15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с должности директора «Роскосмоса». На эту должность был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 г. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что со временем Рогозин будет трудоустроен. «Мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе «Роскосмоса» предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.