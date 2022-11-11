Рогозин возглавил группу военных советников в зоне спецоперации
Бывший гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин возглавил в зоне спецоперации группу военных советников, оказывающую военно-техническую поддержку подразделениям в Донецкой народной республике (ДНР), сообщают «РИА Новости».
«Нами создана инспекторская группа "Царские волки" <...> Ее главная задача — военно-техническая поддержка подразделений ДНР и ЛНР, участвующих в боевых действиях в рамках специальной военной операции», — сообщил Рогозин, отметив, что сейчас группа активно работает под его «непосредственным руководством». Он также добавил, что группа работает в качестве добровольческого подразделения. Сегодня в своем Telegram-канале Рогозин опубликовал фотографию с комбатом штурмового батальона «Сомали» войск ДНР.
В конце октября Рогозин подтвердил, что находится в зоне боевых действий в Запорожской области. Он взял себе позывной «Космос». В своем октябрьском посте в Telegram-канале Рогозин также написал, что хочет, «чтобы мечта о Славянске сбылась». В 2014 г. Рогозин в своих социальных сетях писал о готовности обменять все свои должности «на счастье быть сейчас в одном окопе с защитниками Славянска».
15 июля президент России Владимир Путин подписал указ об увольнении Рогозина с должности директора «Роскосмоса». На эту должность был назначен бывший вице-премьер Юрий Борисов. Рогозин возглавлял госкорпорацию с мая 2018 г. В тот же день пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что со временем Рогозин будет трудоустроен. «Мы своевременно об этом сообщим, у него будет новая работа», — сказал пресс-секретарь, отвечая на вопрос, будет ли экс-главе «Роскосмоса» предложена какая-либо должность в администрации президента или в системе органов власти.