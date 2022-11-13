Хуснуллин сообщил об установке второго автомобильного пролета на Крымском мосту
Вице-премьер Марат Хуснуллин, возглавляющий правительственную комиссию по ликвидации последствий повреждения Крымского моста, сообщил об установке на его разрушенной части второго автомобильного пролета. Первый пролет был установлен 7 ноября.
«Подводим итоги уходящей недели. Одним из значимых событий этой недели была надвижка двух пролетов Крымского моста. Каждый пролет по 300 т. Всего нам нужно восстановить четыре», — сказал Хуснуллин в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что в декабре должно быть завершено восстановление поврежденной части моста.
Он добавил, что восстановительные работы идут по графику.
12 ноября по Крымскому мосту было возобновлено автомобильное движение. Оно приостанавливалось 8 ноября. На прошлой неделе в ведомстве сообщили о возможных перерывах движения по Крымскому мосту с 7 по 10 ноября. Тогда водителям, которые направляются из Крыма в Ростовскую область и обратно, предложили в случае ограничений ехать через Таганрог, Новоазовск, Мариуполь, Бердянск, Мелитополь и Джанкой.
До этого Хуснуллин на совещании с президентом России и членами правительства заявил, что монтаж новых пролетных строений Крымского моста начнется с 5 ноября. Он также допускал, что разрушенная часть моста будет восстановлена к декабрю этого года.
8 октября на Крымском мосту произошел взрыв. Около 6:00 мск на автомобильной части Крымского моста со стороны Таманского полуострова подорвался грузовик. Также загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, следовавшего в направлении Крымского полуострова. В результате частично обрушились автомобильные пролеты моста, погибли четыре человека.
9 октября было запущено движение по двум полосам моста. Кроме того, через Керченский пролив открыли паромную переправу. Россия обвинила украинские спецслужбы в организации теракта.