Хуснуллин сообщил об установке второго автомобильного пролета на Крымском мосту

«Подводим итоги уходящей недели. Одним из значимых событий этой недели была надвижка двух пролетов Крымского моста. Каждый пролет по 300 т. Всего нам нужно восстановить четыре», — сказал Хуснуллин в видео, опубликованном в его Telegram-канале. Он отметил, что в декабре должно быть завершено восстановление поврежденной части моста.