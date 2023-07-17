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Гутерриш выразил сожаление в связи с прекращением зерновой сделки Россией

Ведомости

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сожалеет о решении России выйти из зерновой сделки. Об этом заявил генсек на встрече с журналистами, пишет ТАСС.

«Я глубоко сожалею о решении Российской Федерации прекратить реализацию черноморской инициативы, включая отзыв российских гарантий безопасности судоходства в северо-западной части Черного моря», – сказал он.

Он отметил, что своим решением Россия «положила конец своим обязательствам содействовать беспрепятственному экспорту продовольствия, подсолнечного масла и удобрений из контролируемых Украиной портов Черного моря».

Соглашение о вывозе зерна из портов Черного моря прекратило действие

Россия сможет экспортировать зерно и после прекращения сделки

17 июля российский МИД заявил, что Россия выходит из зерновой сделки. Речь идет в том числе об отзыве гарантий безопасности судоходства, сворачивании морского гуманитарного коридора, расформировании Совместного координационного центра (СКЦ) в Стамбуле и восстановлении режима временно опасного района в северо-западной акватории Черного моря. 

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков уточнил, что ее действие прекращается, так как российская часть сделки не выполняется. При этом Москва готова вернуться к реализации договоренностей, как только будут выполнены ее условия.

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Соглашение по зерну было заключено 22 июля 2022 г. между представителями Турции, ООН, России и Украины. Украинская часть сделки подразумевает беспрепятственный вывоз зерна из портов Одессы, Южного и Черноморска, российская – облегчение ограничений в отношении экспорта российской сельхозпродукции и удобрений. С тех пор соглашение неоднократно продлевалось, а последняя договоренность была достигнута в мае.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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