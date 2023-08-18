Россия запретила въезд 54 гражданам Великобритании

17 июля Великобритания ввела санкции против детского лагеря «Артек» и 13 россиян. В их число вошли в том числе губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов, министр просвещения Сергей Кравцов и др. 31 июля Лондон включил в санкционный список шесть россиян в связи с делом политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Так, Лондон ввел санкции против троих председательствовавших на процессе судей, гособвинителей и судебного эксперта. Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат заморозке.