Россия запретила въезд 54 гражданам Великобритании
МИД России запретил въезд в страну еще 54 гражданам Великобритании в ответ на враждебную по отношению к РФ политику королевства, сообщается на сайте внешнеполитического ведомства.
Речь идет о представителях британского политического истеблишмента, юристах, журналистах и силовиках. В «стоп-лист» включены, например, министр культуры, СМИ и спорта Люси Фрейзер, которая, как обращает внимание МИД, активно лоббирует международную спортивную изоляцию России, и замминистра обороны Аннабель Голди, ответственная, в частности, за поставки ВСУ танковых снарядов с обедненным ураном. Под ограничения попал и прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан.
В списке также журналисты британских СМИ Guardian, BBC и Daily Telegraph, а также представители таких организаций, как «Институт общественных связей», «Международная ассоциация связей с общественностью» и др.
В январе Москва добавила в «стоп-лист» 36 граждан Великобритании, включая членов кабинета министров, представителей силовых ведомств и журналистского корпуса. В марте аналогичные ограничения были введены против 23 представителей вооруженных сил, пропагандистских структур, судейского корпуса и пенитенциарной системы королевства.
17 июля Великобритания ввела санкции против детского лагеря «Артек» и 13 россиян. В их число вошли в том числе губернатор Камчатского края Владимир Солодов, глава Республики Адыгеи Мурат Кумпилов, министр просвещения Сергей Кравцов и др. 31 июля Лондон включил в санкционный список шесть россиян в связи с делом политика Владимира Кара-Мурзы (признан в РФ иноагентом). Так, Лондон ввел санкции против троих председательствовавших на процессе судей, гособвинителей и судебного эксперта. Всем им запрещен въезд в Великобританию, а их активы подлежат заморозке.
8 августа Великобритания ввела санкции против российских компаний «СМТ-Айлогик», «Стаут» и «Тестокомплект», продолжающих импортировать электронику и ее компоненты, а также турецких Azu International Ltd и Turkik Union Digital и дубайской Aeromotus, поставляющих в РФ компоненты, товары и технологии, «угрожающие независимости Украины».