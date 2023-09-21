Столтенберг заявил об отсутствии планов НАТО становиться глобальным альянсом
НАТО планирует оставаться региональным альянсом и не намерено расширяться глобально, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«НАТО останется региональным альянсом, только европейские страны могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению ст. 5», – сказал Столтенберг на заседании Совета по международным делам в Нью-Йорке (цитата по ТАСС). В ст. 5 договора закреплен принцип коллективной обороны военного альянса.
В июле Столтенберг заявил, что Россия была против каждого расширения НАТО, но не ей решать, какие страны могут войти в военный блок, а какие – нет. Тогда же он говорил, что победа Москвы в конфликте на Украине станет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимым.
В декабре 2021 г. Россия передала США и НАТО проекты соглашения по гарантиям и обеспечению безопасности. В них Москва потребовала от США отказаться от расширения альянса на восток, а также отказаться от приема в НАТО стран, которые ранее входили в СССР. Тогда же президент РФ Владимир Путин призвал Запад немедленно дать конкретные гарантии безопасности.
24 февраля 2022 г. Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент РФ назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Впоследствии Путин неоднократно отмечал, что одной из причин проведения спецоперации стали планы НАТО по расширению «за счет Украины».