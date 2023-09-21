Газета
Политика

Столтенберг заявил об отсутствии планов НАТО становиться глобальным альянсом

Ведомости

НАТО планирует оставаться региональным альянсом и не намерено расширяться глобально, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.

«НАТО останется региональным альянсом, только европейские страны могут присоединиться. НАТО не будет глобальным альянсом по применению ст. 5», – сказал Столтенберг на заседании Совета по международным делам в Нью-Йорке (цитата по ТАСС). В ст. 5 договора закреплен принцип коллективной обороны военного альянса.

В июле Столтенберг заявил, что Россия была против каждого расширения НАТО, но не ей решать, какие страны могут войти в военный блок, а какие – нет. Тогда же он говорил, что победа Москвы в конфликте на Украине станет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимым.

Ранее по теме: В канцелярии Эрдогана заявили о поддержке расширения НАТО

В декабре 2021 г. Россия передала США и НАТО проекты соглашения по гарантиям и обеспечению безопасности. В них Москва потребовала от США отказаться от расширения альянса на восток, а также отказаться от приема в НАТО стран, которые ранее входили в СССР. Тогда же президент РФ Владимир Путин призвал Запад немедленно дать конкретные гарантии безопасности. 

24 февраля 2022 г. Россия начала спецоперацию на Украине. Ее целями президент РФ назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. Впоследствии Путин неоднократно отмечал, что одной из причин проведения спецоперации стали планы НАТО по расширению «за счет Украины».

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных