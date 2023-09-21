Столтенберг заявил об отсутствии планов НАТО становиться глобальным альянсом

В июле Столтенберг заявил, что Россия была против каждого расширения НАТО, но не ей решать, какие страны могут войти в военный блок, а какие – нет. Тогда же он говорил, что победа Москвы в конфликте на Украине станет трагедией для Киева и сделает НАТО более уязвимым.