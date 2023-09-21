В Британии предъявили обвинения в шпионаже в пользу России пятерым болгарам

Граждане Болгарии были задержаны в Великобритании еще в феврале, но известно стало об этом лишь в середине августа. Как писали СМИ, они в течение нескольких лет проживают в Великобритании, периодически меняли работу в разных областях. В частности, у одного из мужчин ранее был опыт ведения бизнеса в России. Приехав в Великобританию в 2009 г., он работал техническим специалистом в сфере финансовых услуг. До этого, по его словам, он также был советником министерства энергетики Болгарии.