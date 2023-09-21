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В Британии предъявили обвинения в шпионаже в пользу России пятерым болгарам

Ведомости

Королевская прокуратура Великобритании предъявила обвинения пятерым гражданам Болгарии в шпионаже в пользу России, передает The Guardian.

Трое мужчин и две женщины в возрасте 29-45 лет обвиняются якобы в «сговоре с целью сбора информации, которая может быть прямо или косвенно полезной врагу, с целью ущерба безопасности и интересам государства». Сбор такой информации, по версии следствия, якобы осуществлялся ими с августа 2020 г. по февраль 2023 г. При этом трем из них ранее были предъявлены обвинения в хранении поддельных документов, удостоверяющих личность.

Все пятеро предстанут перед судом 26 сентября.

Граждане Болгарии были задержаны в Великобритании еще в феврале, но известно стало об этом лишь в середине августа. Как писали СМИ, они в течение нескольких лет проживают в Великобритании, периодически меняли работу в разных областях. В частности, у одного из мужчин ранее был опыт ведения бизнеса в России. Приехав в Великобританию в 2009 г., он работал техническим специалистом в сфере финансовых услуг. До этого, по его словам, он также был советником министерства энергетики Болгарии.

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Все пятеро были освобождены под залог, они дали обязательство вернуться в сентябре. Ранее сообщалось, что все они предстанут перед судом только в январе 2024 г. В настоящее время они не признали вину.

В конце августа шведская прокуратура предъявила обвинение Сергею Скворцову в шпионаже на территории королевства и США в пользу России. 60-летний мужчина, являющийся подданным Швеции и гражданином РФ, был задержан еще в ноябре прошлого года в Стокгольме. По утверждению обвинения, Скворцов занимался незаконной разведывательной деятельностью с 2013 по 2022 г. Сам он все обвинения отрицает.

14 августа министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский сообщил об аресте двоих граждан России по делу о шпионаже. По данным властей республики, задержанные якобы распространяли пропагандистские материалы ЧВК «Вагнер» на территории Кракова и Варшавы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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