Прокуратура Швеции обвинила гражданина в шпионаже в пользу России
Шведская прокуратура предъявила обвинение Сергею Скворцову в шпионаже на территории королевства и США в пользу России, передает Reuters.
60-летний мужчина, являющийся подданным Швеции и гражданином РФ, был задержан еще в ноябре прошлого года в Стокгольме. По утверждению обвинения, Скворцов занимался незаконной разведывательной деятельностью с 2013 по 2022 г. Сам он все обвинения отрицает.
Скворцов и связанная с ним компания, считает следствие, также закупали для России некие объекты, которые Москва и ВС России не могли приобрести из-за санкций.
На прошлой неделе в Латвии задержали четырех местных жителей по подозрению в работе на ФСБ России. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье об оказании помощи иностранному государству в деятельности, направленной против Латвии.
14 августа министр внутренних дел и администрации Польши Мариуш Каминский сообщил об аресте двоих граждан России по делу о шпионаже. По данным властей республики, задержанные якобы распространяли пропагандистские материалы ЧВК «Вагнер» на территории Кракова и Варшавы. 30 июня Генпрокуратура Польши сообщила об аресте российского хоккеиста из «клуба первой лиги», который, по данным ведомства, собирал информацию о критической инфраструктуре в нескольких воеводствах.