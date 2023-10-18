Газета
Политика

СМИ: Германия перебросила спецназ на Кипр для эвакуации немцев из Газы

Ведомости

Германия перебросила на Кипр бойцов элитного спецназа для возможной операции по эвакуации своих граждан из сектора Газа или Ливана, а также освобождения заложников из плена палестинской группировки «Хамас». Об этом со ссылкой на источники в силовых кругах пишет Bild.

На Кипр были переброшены бойцы подразделения специального назначения бундесвера и их амуниция. Помимо этого, поблизости находится спецназ ВМС ФРГ, который известен как «боевые пловцы». Уточняется, что они дислоцируются там на случай, если конфликт разрастется и потребуется вывезти немцев с помощью масштабной операции.

Германия мобилизовала и спецподразделение федеральной полиции, которое занимается освобождением заложников. Вместе с этим в регионе сосредоточены немецкие военно-транспортные самолеты.

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

«Мы на низком старте и готовы к любым вариантам», – добавили в правительстве ФРГ.

Сколько людей может быть эвакуировано в случае операции, не уточняется. В публикации Bild говорится, что речь идет не только о заложниках, но и о тех немцах, которые работали в секторе Газа и Ливане – это может быть «среднее двузначное число».

Ранее в министерстве иностранных дел ФРГ сообщали, что в плену «Хамаса» находятся как минимум восемь граждан Германии. 16 октября газета Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) написала, что всего число заложников палестинской группировки выросло до 199 человек.

Ранее по теме: Власти Израиля одобрили возможность эвакуации жителей возле границы с Ливаном

Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после того, как «Хамас» напал на Израиль. После этого ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», правительство страны объявило о переходе страны в состояние войны. По последним данным, число погибших при обострении палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы. 

Накануне министр обороны США Ллойд Остин перевел около 2000 военнослужащих и ряд подразделений в состояние повышенной готовности в связи с обстановкой на Ближнем Востоке. В Пентагоне подчеркнули, что решений о развертывании каких-либо сил в зоне конфликта не принималось.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных