СМИ: Германия перебросила спецназ на Кипр для эвакуации немцев из Газы
Германия перебросила на Кипр бойцов элитного спецназа для возможной операции по эвакуации своих граждан из сектора Газа или Ливана, а также освобождения заложников из плена палестинской группировки «Хамас». Об этом со ссылкой на источники в силовых кругах пишет Bild.
На Кипр были переброшены бойцы подразделения специального назначения бундесвера и их амуниция. Помимо этого, поблизости находится спецназ ВМС ФРГ, который известен как «боевые пловцы». Уточняется, что они дислоцируются там на случай, если конфликт разрастется и потребуется вывезти немцев с помощью масштабной операции.
Германия мобилизовала и спецподразделение федеральной полиции, которое занимается освобождением заложников. Вместе с этим в регионе сосредоточены немецкие военно-транспортные самолеты.
«Мы на низком старте и готовы к любым вариантам», – добавили в правительстве ФРГ.
Сколько людей может быть эвакуировано в случае операции, не уточняется. В публикации Bild говорится, что речь идет не только о заложниках, но и о тех немцах, которые работали в секторе Газа и Ливане – это может быть «среднее двузначное число».
Ранее в министерстве иностранных дел ФРГ сообщали, что в плену «Хамаса» находятся как минимум восемь граждан Германии. 16 октября газета Times of Israel со ссылкой на армию обороны Израиля (ЦАХАЛ) написала, что всего число заложников палестинской группировки выросло до 199 человек.
Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября после того, как «Хамас» напал на Израиль. После этого ЦАХАЛ начал операцию «Железные мечи», правительство страны объявило о переходе страны в состояние войны. По последним данным, число погибших при обострении палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.
Накануне министр обороны США Ллойд Остин перевел около 2000 военнослужащих и ряд подразделений в состояние повышенной готовности в связи с обстановкой на Ближнем Востоке. В Пентагоне подчеркнули, что решений о развертывании каких-либо сил в зоне конфликта не принималось.