США перевели 2000 военных в повышенную готовность из-за обострения в Израиле

16 октября The Wall Street Journal со ссылкой на представителей оборонного ведомства США сообщила, что американские военные отобрали около 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальной переброске в Израиль. По информации издания, перед военнослужащими ставят задачу оказания консультативной и медицинской помощи – они не предназначены для выполнения боевых задач. Тогда сообщалось, что приказа о готовности не получил ни один пехотинец. Газета отмечала, что решение Пентагона свидетельствует о том, что он готовится оказать поддержку израильским войскам в случае начала Израилем наземного вторжения в сектор Газа.