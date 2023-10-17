США перевели 2000 военных в повышенную готовность из-за обострения в Израиле
Министр обороны США Ллойд Остин перевел около 2000 военнослужащих и ряд подразделений в состояние повышенной готовности в связи с обстановкой на Ближнем Востоке, сообщила пресс-служба Пентагона.
В ведомстве пояснили, что приказ о развертывании повышает способность быстро реагировать на меняющуюся обстановку в области безопасности на Ближнем Востоке.
«На данный момент не принято никаких решений о развертывании каких-либо сил. Министр продолжит оценивать расположение наших сил и поддерживать тесный контакт с союзниками и партнерами», – подчеркивается в заявлении.
Также Остин продлил срок дислокации авианосной ударной группы Gerald R. Ford в зоне Шестого флота, который дислоцируется в Средиземном море.
16 октября The Wall Street Journal со ссылкой на представителей оборонного ведомства США сообщила, что американские военные отобрали около 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальной переброске в Израиль. По информации издания, перед военнослужащими ставят задачу оказания консультативной и медицинской помощи – они не предназначены для выполнения боевых задач. Тогда сообщалось, что приказа о готовности не получил ни один пехотинец. Газета отмечала, что решение Пентагона свидетельствует о том, что он готовится оказать поддержку израильским войскам в случае начала Израилем наземного вторжения в сектор Газа.
8 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает запросы Израиля на дополнительную военную помощь. Позже в Белом доме сообщили, что США направят Израилю дополнительную помощь. В тот же день в Пентагоне сообщили, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье.
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль. Армия Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве объявили, что страна перешла в состояние войны. По последним данным, число погибших в ходе палестино-израильского конфликта превысило 4000 человек, больше половины из них – палестинцы.