США отбирают военнослужащих для возможной переброски в Израиль

В настоящее время военнослужащие размещены как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в том числе в Европе. WSJ уточняет, что пока не ясно, при каких обстоятельствах и куда США могут направить эти войска, однако решение Пентагона свидетельствует о том, что он готовится оказать поддержку израильским войскам в случае начала Израилем наземного вторжения в сектор Газа.