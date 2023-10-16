США отбирают военнослужащих для возможной переброски в Израиль
Американские военные отобрали около 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальной переброске в Израиль, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американского оборонного ведомства.
По информации издания, перед военнослужащими ставят задачу оказания консультативной и медицинской помощи – они не предназначены для выполнения боевых задач. Приказ о готовности не получил ни один пехотинец.
В настоящее время военнослужащие размещены как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в том числе в Европе. WSJ уточняет, что пока не ясно, при каких обстоятельствах и куда США могут направить эти войска, однако решение Пентагона свидетельствует о том, что он готовится оказать поддержку израильским войскам в случае начала Израилем наземного вторжения в сектор Газа.
8 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает запросы Израиля на дополнительную военную помощь. Позже в Белом доме сообщили, что США направят Израилю дополнительную помощь в связи с нападением палестинской радикальной организации «Хамас». В тот же день в Пентагоне сообщили, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье.
9 октября Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль обратился к США с просьбой пополнить запас ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны «Железный купол».
7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль, похитив заложников в том числе среди гражданского населения. Армия Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.