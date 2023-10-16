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Политика

США отбирают военнослужащих для возможной переброски в Израиль

Ведомости

Американские военные отобрали около 2000 военнослужащих для подготовки к потенциальной переброске в Израиль, сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на представителей американского оборонного ведомства.

По информации издания, перед военнослужащими ставят задачу оказания консультативной и медицинской помощи – они не предназначены для выполнения боевых задач. Приказ о готовности не получил ни один пехотинец.

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В настоящее время военнослужащие размещены как на Ближнем Востоке, так и за его пределами, в том числе в Европе. WSJ уточняет, что пока не ясно, при каких обстоятельствах и куда США могут направить эти войска, однако решение Пентагона свидетельствует о том, что он готовится оказать поддержку израильским войскам в случае начала Израилем наземного вторжения в сектор Газа.

8 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает запросы Израиля на дополнительную военную помощь. Позже в Белом доме сообщили, что США направят Израилю дополнительную помощь в связи с нападением палестинской радикальной организации «Хамас». В тот же день в Пентагоне сообщили, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье.

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9 октября Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Израиль обратился к США с просьбой пополнить запас ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны «Железный купол».

7 октября палестинская группировка «Хамас» напала на Израиль, похитив заложников в том числе среди гражданского населения. Армия Израиля в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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