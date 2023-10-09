СМИ узнали о просьбе Израиля к США пополнить запас ракет-перехватчиков
Израиль обратился к США с просьбой пополнить запас ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны «Железный купол». Об этом сообщило издание Washington Post со ссылкой на источники.
«Израильские официальные лица обратились к Вашингтону с несколькими конкретными запросами <...>, в том числе о пополнении ракет-перехватчиков для "Железного купола", бомб малого диаметра, боеприпасов для пулеметов
8 октября госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон рассматривает запросы Израиля на дополнительную военную помощь. Он уточнял, что подробности могут появиться в течение дня. Позже в Белом доме сообщили, что США направят Израилю дополнительную помощь в связи с нападением палестинской радикальной организации ХАМАС.
В тот же день в Пентагоне сообщили, что администрация президента США Джо Байдена приняла решение направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье. «Мы беспокоимся о жителях Израиля и многих семьях, которые потеряли близких в результате отвратительной террористической атаки со стороны ХАМАС», – сообщил министр обороны США Ллойд Остин.
Утром 7 октября палестинская группировка ХАМАС начала боевые действия против Израиля. Армия Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. По информации израильских СМИ, в результате нападения ХАМАС на Израиль погибли свыше 700 граждан страны. В Палестине сообщалось о более 400 погибших, около 2200 пострадали.