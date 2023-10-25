ВВС США начали обучать украинских летчиков полетам на F-16
Военно-Воздушные силы (ВВС) США начали обучать украинских летчиков пилотированию на истребителях F-16 в Аризоне. Об этом со ссылкой на заявление представителя ВВС пишет Air & Space Forces Magazine.
Обучение украинских пилотов началось на этой неделе и продлится несколько месяцев. «Небольшое число» летчиков приступили к изучению «основ» в составе 162-го авиакрыла национальной гвардии ВВС Аризоны на базе Morris Air в международном аэропорту Тусона.
Журнал отмечает, что 162-е крыло – единственное подразделение, которому поручили обучать иностранных пилотов на F-16, оно уже подготовило летчиков из 20 стран.
В августе пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер рассказывал, что украинские летчики начнут обучаться пилотированию на F-16 в октябре на военной базе в Аризоне. В сентябре для них проходили курсы английского.
11 октября министр обороны США Ллойд Остин сообщил, что Украина получит F-16 не раньше весны 2024 г. Тогда же он отметил, подготовка украинских пилотов началась в Европе, а США также занимаются обучением.
В мае на саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В августе агентство Reuters сообщило, что Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев сможет воспользоваться «новыми возможностями» после завершения обучения пилотов. 11 октября министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Брюссель отправит на Украину несколько F-16 к 2025 г.