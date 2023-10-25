ВВС США начали обучать украинских летчиков полетам на F-16

В мае на саммите лидеров стран G7 (США, Великобритания, Германия, Франция, Италия, Канада и Япония) в японском городе Хиросиме было объявлено о согласии поставить Киеву истребители четвертого поколения F-16 американского производства. В августе агентство Reuters сообщило, что Вашингтон одобрил поставку F-16 Украине из Дании и Нидерландов. Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Киев сможет воспользоваться «новыми возможностями» после завершения обучения пилотов. 11 октября министр обороны Бельгии Людивин Дедондер заявила, что Брюссель отправит на Украину несколько F-16 к 2025 г.