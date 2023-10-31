В Госдуму внесли проекты постановлений о прекращении полномочий двух депутатов

В декабре 2018 г. Госдума дала согласие Генпрокуратуре на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Белоусову было предъявлено обвинение в том, что с мая 2010 г. по январь 2014 г. совместно с прежним губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получил от дорожно-строительного холдинга взятку в сумме более 3,2 млрд руб. за покровительство при распределении госзаказов при строительстве дорог. В августе прошлого года Белоусов был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в 500 млн руб. Приговор вступил в силу.