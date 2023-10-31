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В Госдуму внесли проекты постановлений о прекращении полномочий двух депутатов

Ведомости

Комиссия по мандатным вопросам Госдумы внесла проекты постановлений о досрочном прекращении полномочий депутатов ГД Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия – За правду»), следует из думской электронной базы. 

30 октября «Ведомости» писали, что Госдума на этой неделе досрочно лишит мандатов двух депутатов – Власова и Белоусова. Сообщалось, что комиссия по регламенту, членом которой является Власов, и комитет по защите конкуренции, где состоит Белоусов, решили обратиться в комиссию по этике, чтобы начать процедуру досрочного сложения мандатов. 

По информации источников «Ведомостей», Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии. Например, за VIII созыв он дважды отсутствовал на заседаниях комиссии более 40 дней подряд, заявил «Ведомостям» руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский. Аналогичная ситуация сложилась и у Белоусова, который систематически не посещает заседания, рассказал первый зампред комитета по защите конкуренции Игорь Игошин.

По закону о статусе сенатора и депутата Госдумы полномочия депутата могут быть прекращены палатой досрочно по инициативе его фракции или комитета/комиссии в случае неисполнения обязанностей в течение 30 и более календарных дней. 

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В декабре 2018 г. Госдума дала согласие Генпрокуратуре на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Белоусову было предъявлено обвинение в том, что с мая 2010 г. по январь 2014 г. совместно с прежним губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получил от дорожно-строительного холдинга взятку в сумме более 3,2 млрд руб. за покровительство при распределении госзаказов при строительстве дорог. В августе прошлого года Белоусов был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в 500 млн руб. Приговор вступил в силу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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