Госдума лишит полномочий Василия Власова и Вадима Белоусова за прогулы

Госдума лишит полномочий Василия Власова и Вадима Белоусова за прогулыНижняя палата может принять такое решение уже на этой неделе
Госдума на этой неделе может лишить полномочий двух депутатов – члена комиссии Госдумы по регламенту Василия Власова (ЛДПР) и члена комитета Госдумы по защите конкуренции Вадима Белоусова («Справедливая Россия – За правду»). Об этом рассказали «Ведомостям» два собеседника в нижней палате.
Источник в Госдуме говорит, что такое решение может быть принято в связи с тем, что парламентарии пропускают заседания комиссий и комитетов, членами которых они являются.
Еще в пятницу, 27 октября, прошло заседание комитета по защите конкуренции, где обсуждался вопрос о лишении мандата Белоусова из-за пропусков заседаний комитета, говорит один из собеседников «Ведомостей». А в понедельник, 30 октября, заседала думская комиссия по регламенту, на котором было принято аналогичное решение по поводу Власова.
Вопрос о возможном лишении обоих депутатов полномочий обсуждался 30 октября на совете Госдумы, говорит один из источников «Ведомостей». Эту тему поднял председатель нижней палаты Вячеслав Володин.
«Если человек не приходит на заседание – это неисполнение своих обязанностей. Неисполнением обязанностей является также отсутствие встреч со своими избирателями. Мы должны чувствовать эту ответственность», – говорил спикер и на заседании Госдумы 12 октября.
Во вторник 31 октября, должны пройти заседания комиссии Госдумы по этике и комиссии по мандатным вопросам, которые должны будут рассмотреть предложения по Власову и Белоусову. Если они рекомендуют лишить их мандатов, то будет проведен совет Госдумы, и уже на пленарном заседании на этой неделе депутатов лишат должностей, говорит собеседник «Ведомостей».
Причина «очевидная», отмечает источник: Белоусов не ходит на заседания с тех пор, как в отношении него начался суд, а Власов регулярно пропускает заседания комиссии по регламенту.
Руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский подтвердил «Ведомостям», что она приняла решение обратиться в комиссию по вопросам депутатской этики для установления оснований для досрочного прекращение полномочий Власова. «Депутат Власов пропустил без уважительной причины и предупреждения более 60% заседаний комиссии», – сказал Пинский.
Согласно ст. 4 закона о статусе сенатора и депутата Госдумы полномочия могут быть прекращены досрочно решением нижней палаты по инициативе фракции, в которой он состоит, или по инициативе комитета, членом которого он является, в случае неисполнения в течение 30 и более календарных дней обязанностей. Среди этих обязанностей – общение с избирателями, рассмотрение их обращений, участие в заседаниях Госдумы, комитета, комиссии, членом которых он является.
По его словам, Власов за VIII созыв дважды отсутствовал на заседаниях комиссии более 40 дней подряд. «На сегодня – очередной период, когда он в течение 31 календарного дня не участвовал в заседаниях. Были пропуски по 20 и 10 дней подряд», – подсчитал Пинский.
В пятницу комитет по защите конкуренции принял решение инициировать лишение мандата депутата Вадима Белоусова, подтвердил «Ведомостям» и первый заместитель комитета по защите конкуренции Игорь Игошин: «Это связано с тем, что Белоусов систематически не посещает заседания комитета, не участвует в его работе. По закону о статусе депутата парламентарии должны лично участвовать в заседаниях комитетов, членами которых они являются, и поддерживать постоянную связь с избирателями. Невыполнение этих обязанностей в течение 30 и более календарных дней может быть основанием для лишения его депутатских полномочий».
По словам Игошина, комитет направил решение в комиссию по этике и, если комиссия посчитает установленные факты достаточным основанием для досрочного прекращения обязанностей Белоусова, она направит свое решение об этом в комиссию по мандатным вопросам: «А эта комиссия, в свою очередь, внесет соответствующий проект постановления на рассмотрение Госдумы».
Власов в 16 лет начал работать в молодежной организации ЛДПР, потом был помощником Владимира Жириновского, а в 2016 г. избрался в Госдуму VII созыва, став самым молодым депутатом VII созыва. В последний год Власов поддерживал Евгения Пригожина, в частности, в его приемной можно было записаться добровольцем в ЧВК.
Белоусов избирался трижды: от партии «Единая Россия» в VI созыв и от партии «Справедливая Россия» в VII и VIII созыв. В декабря 2018 г. Госдума дала согласие Генпрокуратуре на лишение неприкосновенности Белоусова. В отношении него было возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере).
Он был обвинен в том, что с мая 2010 г. по январь 2014 г., совместно с прежним губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получил от дорожно-строительного холдинга взятку в сумме более 3,2 млрд руб. за покровительство при распределении госзаказов при строительстве дорог.
В августе прошлого года Белоусов был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в 500 млн руб. В мае 2023 г. приговор был оставлен в силе после рассмотрения первым апелляционным судом общей юрисдикции.
Белоусов был недоступен для комментариев. Власов сказал «Ведомостям», что он постоянно работает в Госдуме, не пропускает пленарные заседания и заседания комиссии по регламенту.
«В понедельник меня не было на комиссии, потому что я был в официальной командировке в Санкт-Петербурге, куда меня направил лидер фракции ЛДПР Леонид Слуцкий», – говорит он. Сам Власов связывает вопрос о лишении его мандата с тем, что он «поднимает неудобные вопросы»: «Например, именно я писал запрос о тех депутатах, которые без причины отсутствуют в течение полугода на пленарных заседаниях, в том числе и в отношении Белоусова».
«Мой основной работодатель – это избиратели, – заявил Власов. – И перед ними я готов отчитаться о том, как я посещал заседания Госдумы и комиссии».