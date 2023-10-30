Госдума лишит полномочий Василия Власова и Вадима Белоусова за прогулы

В пятницу комитет по защите конкуренции принял решение инициировать лишение мандата депутата Вадима Белоусова, подтвердил «Ведомостям» и первый заместитель комитета по защите конкуренции Игорь Игошин: «Это связано с тем, что Белоусов систематически не посещает заседания комитета, не участвует в его работе. По закону о статусе депутата парламентарии должны лично участвовать в заседаниях комитетов, членами которых они являются, и поддерживать постоянную связь с избирателями. Невыполнение этих обязанностей в течение 30 и более календарных дней может быть основанием для лишения его депутатских полномочий».