Вопрос о лишении мандатов депутатов Власова и Белоусова рассмотрят 1 ноября
Внеочередной совет Госдумы, собравшийся 31 октября после пленарного заседания, принял решение вынести проекты постановлений о досрочном лишении полномочий депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия») на рассмотрение нижней палаты парламента 1 ноября. Об этом «Ведомостям» рассказали собеседники в совете Госдумы.
Руководитель комиссии Госдумы по мандатным вопросам Отари Аршба рассказал «Ведомостям», что совет принял решение рассмотреть постановления на пленарном заседании в закрытом режиме.
По его словам, Власов присутствовал на заседании комиссии по этике, которая рассматривала вопрос по нему. Как рассказал собеседник в комиссии по этике, с собой он принес большую сумку, в которой были грамоты за его работу. В то же время Белоусов, находящийся в международном розыске, в Госдуму не пришел.
Информацию о том, что совет Госдумы рассмотрит вопрос о лишении депутатских полномочий Власова и Белоусова 1 ноября, позже подтвердил сам Власов в своем Telegram-канале. «Завтра будет заседание Госдумы. Будет обсуждаться мой вопрос», – написал он. По словам Власова, он принимал участие в 98,5% заседаний в VIII созыве.
30 октября «Ведомости» писали, что Госдума на этой неделе досрочно лишит мандатов двух депутатов – Власова и Белоусова. 31 октября в нижней палате парламента зарегистрировали проекты постановления о прекращении их полномочий.
По информации источников «Ведомостей», Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии. Например, за VIII созыв он дважды отсутствовал на заседаниях комиссии более 40 дней подряд, заявил «Ведомостям» руководитель комиссии по регламенту Виктор Пинский. Аналогичная ситуация сложилась и у Белоусова, который систематически не посещает заседания, рассказал первый зампред комитета по защите конкуренции Игорь Игошин.
По закону о статусе сенатора и депутата Госдумы полномочия депутата могут быть прекращены палатой досрочно по инициативе его фракции или комитета/комиссии в случае неисполнения обязанностей в течение 30 и более календарных дней.
В декабре 2018 г. Госдума дала согласие Генпрокуратуре на лишение Белоусова депутатской неприкосновенности в связи с возбуждением уголовного дела по ч. 6 ст. 290 УК (получение взятки в особо крупном размере). Белоусову было предъявлено обвинение в том, что с мая 2010 г. по январь 2014 г. совместно с прежним губернатором Челябинской области Михаилом Юревичем, действуя в составе организованной группы, получил от дорожно-строительного холдинга взятку в сумме более 3,2 млрд руб. за покровительство при распределении госзаказов при строительстве дорог. В августе прошлого года Белоусов был приговорен к 10 годам тюремного заключения и штрафу в 500 млн руб. Приговор вступил в силу.