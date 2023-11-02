Парламент Бахрейна сообщил об отзыве своего посла из Израиля
Посол Бахрейна был отозван из Израиля, сообщили в палате представителей королевства.
«Посол Израиля в Бахрейне покинул королевство, Бахрейн принял решение вернуть в страну посла из Израиля», – говорится в сообщении. Также были прекращены экономические отношения с еврейским государством.
Это является подтверждением «твердой исторической позиции Бахрейна в поддержку палестинского дела и законных прав братского палестинского народа», уточнили в нижней палате. В парламенте отметили, что поддерживают позицию короля Бахрейна Хамада бен Иса аль Халифа по созданию независимой Палестины со столицей в Иерусалиме.
Днем ранее об отзыве своего посла объявили в МИД Иордании, писало агентство Petra. Королевство считает, что продолжение боевых действий приводит к гибели мирных граждан и к гуманитарной катастрофе, а также создает угрозу расширения конфликта. МИД Иордании также проинформирует Тель-Авив, чтобы тот не возвращал в королевство своего посла, который ранее покинул Амман.
31 октября о разрыве дипломатических отношений с Израилем объявила Боливия.
Президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси заявлял о недопустимости переселения палестинцев из сектора Газа на Синайский полуостров. Он также призвал обеспечить международную защиту «палестинскому народу и невинным гражданам» в секторе Газа.
Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о более 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.
27 октября израильская армия заявила о расширении наземной операции в анклаве и призвала жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь.