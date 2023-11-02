Парламент Бахрейна сообщил об отзыве своего посла из Израиля

Днем ранее об отзыве своего посла объявили в МИД Иордании, писало агентство Petra. Королевство считает, что продолжение боевых действий приводит к гибели мирных граждан и к гуманитарной катастрофе, а также создает угрозу расширения конфликта. МИД Иордании также проинформирует Тель-Авив, чтобы тот не возвращал в королевство своего посла, который ранее покинул Амман.