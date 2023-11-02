Израиль не получал от Бахрейна уведомлений об отзыве послов
МИД Израиля не получал уведомлений об отзыве послов от властей Бахрейна, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.
«От бахрейнского правительства или израильского правительства не было получено никаких уведомлений или решений об отзыве послов стран. Отношения между Израилем и Бахрейном стабильны», – говорится в заявлении (цитата по ТАСС).
Днем 2 ноября в палате представителей Бахрейна сообщили, что посол Бахрейна был отозван из еврейского государства, а посол Израиля покинул королевство. Утверждалось, что были также прекращены экономические отношения с Израилем.
До этого об отзыве своего посла объявили в МИД Иордании, писало агентство Petra. В ведомстве связали это с продолжающимися боевыми действиями в секторе Газа, которые приводят к гибели жителей анклава и гуманитарной катастрофе. 31 октября о разрыве дипломатических отношений с Израилем объявила Боливия.
Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки.
Сейчас конфликт между боевиками и израильской армией перешел к «новой фазе», заявляли власти Израиля. 27 октября ЦАХАЛ сообщила о расширении наземной операции в анклаве и призвал жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь.