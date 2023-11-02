Израиль не получал от Бахрейна уведомлений об отзыве послов

До этого об отзыве своего посла объявили в МИД Иордании, писало агентство Petra. В ведомстве связали это с продолжающимися боевыми действиями в секторе Газа, которые приводят к гибели жителей анклава и гуманитарной катастрофе. 31 октября о разрыве дипломатических отношений с Израилем объявила Боливия.