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Политика

Израиль не получал от Бахрейна уведомлений об отзыве послов

Ведомости

МИД Израиля не получал уведомлений об отзыве послов от властей Бахрейна, сообщили во внешнеполитическом ведомстве.

«От бахрейнского правительства или израильского правительства не было получено никаких уведомлений или решений об отзыве послов стран. Отношения между Израилем и Бахрейном стабильны», – говорится в заявлении (цитата по ТАСС).

Днем 2 ноября в палате представителей Бахрейна сообщили, что посол Бахрейна был отозван из еврейского государства, а посол Израиля покинул королевство. Утверждалось, что были также прекращены экономические отношения с Израилем.

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До этого об отзыве своего посла объявили в МИД Иордании, писало агентство Petra. В ведомстве связали это с продолжающимися боевыми действиями в секторе Газа, которые приводят к гибели жителей анклава и гуманитарной катастрофе. 31 октября о разрыве дипломатических отношений с Израилем объявила Боливия.

Палестинская группировка «Хамас» атаковала южные районы Израиля 7 октября. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) в ответ начала операцию «Железные мечи». По последним данным, в результате обострения палестино-израильского конфликта погибли более 10 000 человек. В Газе сообщили о свыше 9000 погибших в результате израильских ударов, около 1400 человек были убиты в Израиле после нападения группировки. 

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Сейчас конфликт между боевиками и израильской армией перешел к «новой фазе», заявляли власти Израиля. 27 октября ЦАХАЛ сообщила о расширении наземной операции в анклаве и призвал жителей севера сектора Газа переехать на юг, пообещав им гуманитарную помощь.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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