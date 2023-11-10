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Канада ввела санкции против «Известий», «Парламентской газеты» и РЕН-ТВ

Ведомости

Власти Канады расширили санкционный список, включив в него три российских СМИ, девять физлиц и шесть организаций. Сообщение о новых ограничениях опубликовано на сайте правительства страны. В перечень попали газета «Известия», «Парламентская газета» и федеральный телеканал РЕН-ТВ.

Под санкции также попало руководство Российского совета по международным делам: президент Игорь Иванов и гендиректор Иван Тимофеев. Ограничения коснулись советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого, программного директора Валдайского клуба Олега Барабанова, политолога и телеведущего Дмитрия Суслова, а также певицы Жасмин.

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В опубликованном канадскими властями объявлении говорится, что попавшие под санкции физлица и компании «входят в сеть, цель которой – распространять ложную информацию и пропаганду, которую они выставляют как мнения экспертов». Санкционный перечень составлен по рекомендации МИД Канады.

После начала спецоперациии на Украине ЕС, США, Канада и ряд других стран ввели масштабные санкции против России. Российские власти неоднократно заявляли, что ограничения против российской экономики влияют и на экономическую ситуацию в западных странах.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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