Канада ввела санкции против «Известий», «Парламентской газеты» и РЕН-ТВ
Власти Канады расширили санкционный список, включив в него три российских СМИ, девять физлиц и шесть организаций. Сообщение о новых ограничениях опубликовано на сайте правительства страны. В перечень попали газета «Известия», «Парламентская газета» и федеральный телеканал РЕН-ТВ.
Под санкции также попало руководство Российского совета по международным делам: президент Игорь Иванов и гендиректор Иван Тимофеев. Ограничения коснулись советника министра обороны РФ Андрея Ильницкого, программного директора Валдайского клуба Олега Барабанова, политолога и телеведущего Дмитрия Суслова, а также певицы Жасмин.
В опубликованном канадскими властями объявлении говорится, что попавшие под санкции физлица и компании «входят в сеть, цель которой – распространять ложную информацию и пропаганду, которую они выставляют как мнения экспертов». Санкционный перечень составлен по рекомендации МИД Канады.
После начала спецоперациии на Украине ЕС, США, Канада и ряд других стран ввели масштабные санкции против России. Российские власти неоднократно заявляли, что ограничения против российской экономики влияют и на экономическую ситуацию в западных странах.