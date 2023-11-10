СМИ: в США больше доверяют сообщениям палестинцев о количестве погибших в Газе
Разведывательное сообщество США начинает больше доверять сообщениям палестинского минздрава о количестве погибших в секторе Газа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Вашингтон собрал сведения о последствиях бомбардировок Газы силами Израиля, но их недостаточно для подтверждения данных палестинской стороны, сообщают собеседники.
По версии разведывательного сообщества, информация минздрава Палестины является «примерно точной».
Ранее палестинский минздрав сообщил, что количество погибших в секторе Газа на 10 ноября составило 11 025 человек, среди них 4506 детей. Свыше 27 000 пострадали. На Западном берегу реки Иордан – 183 погибших и около 2500 пострадавших.
Израиль начал бомбардировки сектора Газа с 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.
Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил 10 ноября, что Турция, Израиль и Египет договорились о создании координационной группы по вывозу раненых и больных жителей сектора Газа. До этого в ходе переговоров с министром здравоохранения и народонаселения Египта Халедом Абдель Гаффаром была достигнута договоренность о заходе двух турецких кораблей для отправки полевых госпиталей и машин скорой помощи.