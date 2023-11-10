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СМИ: в США больше доверяют сообщениям палестинцев о количестве погибших в Газе

Ведомости

Разведывательное сообщество США начинает больше доверять сообщениям палестинского минздрава о количестве погибших в секторе Газа, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Вашингтон собрал сведения о последствиях бомбардировок Газы силами Израиля, но их недостаточно для подтверждения данных палестинской стороны, сообщают собеседники. 

По версии разведывательного сообщества, информация минздрава Палестины является «примерно точной».

Первая группа российских граждан на выходе из Газы в Египет

Из 85 человек, одобренных к проходу через КПП «Рафах», 68 – женщины и дети

Ранее палестинский минздрав сообщил, что количество погибших в секторе Газа на 10 ноября составило 11 025 человек, среди них 4506 детей. Свыше 27 000 пострадали. На Западном берегу реки Иордан – 183 погибших и около 2500 пострадавших.

Израиль начал бомбардировки сектора Газа с 7 октября, после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками.

Министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа сообщил 10 ноября, что Турция, Израиль и Египет договорились о создании координационной группы по вывозу раненых и больных жителей сектора Газа. До этого в ходе переговоров с министром здравоохранения и народонаселения Египта Халедом Абдель Гаффаром была достигнута договоренность о заходе двух турецких кораблей для отправки полевых госпиталей и машин скорой помощи.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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