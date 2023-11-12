В Крыму уточнили состояние пострадавшего при падении обломков беспилотника
Пострадавший в результате падения обломков украинского беспилотника в селе Орловка под Севастополем находится в реанимации, сообщил губернатор города Михаил Развожаев, который навестил мужчину в больнице.
Житель Орловки получил тяжелые ранения в ночь с 6 на 7 ноября. Тогда обломки от сбитого БПЛА упали во дворе одного из домов, мужчина вышел на улицу, когда услышал звуки от работы ПВО, напомнил Развожаев.
«Павел Алексеевич пока находится в реанимации Первой городской больницы, но врачи говорят, что состояние его стабильное, самое страшное уже позади. Впереди — выздоровление и, конечно, долгая реабилитация», – написал губернатор Севастополя в своем Telegram-канале.
Власти помогут мужчине восстановить жилье и окажут поддержку в период реабилитации, добавил глава города.
В ночь на 7 ноября российские системы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, еще восемь были перехвачены над акваторией Черного моря и Крымом, сообщало Минобороны.
Развожаев тогда писал, что при падении обломков одного из них в населенном пункте Андреевка началось возгорание в частном доме, а в Орловке пострадал мужчина – у него зафиксировали перелом руки и проникающее ранение грудной клетки и живота.
Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.