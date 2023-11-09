Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем в Крыму
Российские дежурные средства противовоздушной обороны сбили украинскую противокорабельную ракету «Нептун» над акваторией Черного моря у побережья Крымского полуострова. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Попытку атаки киевского режима по объектам на территории РФ пресекли в 17:40.
В ночь на 7 ноября российские системы ПВО уничтожили девять украинских беспилотников, еще восемь были перехвачены над акваторией Черного моря и Крымом.
Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.