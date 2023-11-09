Средства ПВО сбили украинскую ракету «Нептун» над Черным морем в Крыму

Крым регулярно подвергается атакам со стороны Украины. В Крыму и Севастополе бессрочно действует высокий («желтый») уровень террористической опасности. Также с 19 октября 2022 г. по указу президента России Владимира Путина на полуострове и в городе установлен средний уровень реагирования.