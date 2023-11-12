СМИ: в конфликте на Украине началась опасная фаза для Киева

Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, так как Киеву не удается добиться прорыва. Он также призвал перестать недооценивать Россию на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский говорил в эфире американского телеканал NBC News, что уровень усталости от конфликта на Украине в мире растет, это касается в том числе американских и европейских политиков. Он также признал практическое отсутствие прогресса в действиях ВСУ в зоне боевых действий, усталость же усиливается по мере растяжения конфликта.