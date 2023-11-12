СМИ: в конфликте на Украине началась опасная фаза для Киева
В конфликте на Украине началась новая опасная фаза для Киева, пишет газета The Wall Street Journal.
Официальные лица на Украине признают, что длительное противостояние может быть успешным для России, поскольку она «перевела свою экономику на военные рельсы», говорится в материале. Проблемы отмечаются в украинском личном составе. Газета взяла интервью у солдат 47-й отдельной механизированной бригады ВСУ, которые указали на истощение запасов оружия и гибель личного состава – на передовую отправляют операторов дронов, экипажи танков и др.
Кроме того, у Москвы имеются большие запасы оружия, в то время как Киев сильно зависит от поставок Запада и испытывает дефицит снарядов и техники, добавили в материале.
Ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный в интервью журналу The Economist заявил, что конфликт на Украине зашел в тупик, так как Киеву не удается добиться прорыва. Он также призвал перестать недооценивать Россию на поле боя. Президент Украины Владимир Зеленский говорил в эфире американского телеканал NBC News, что уровень усталости от конфликта на Украине в мире растет, это касается в том числе американских и европейских политиков. Он также признал практическое отсутствие прогресса в действиях ВСУ в зоне боевых действий, усталость же усиливается по мере растяжения конфликта.
16 октября президент РФ Владимир Путин заявил, что у украинского контрнаступления, которое продолжается с начала лета, нет результатов. При этом, по словам президента, есть огромные потери, которые в восемь раз превышают российские. 30 октября министр обороны России Сергей Шойгу оценил потери ВСУ с начала контрнаступления в 90 000 человек.