Россия направила еще 21 тонну гуманитарной помощи в сектор Газа
В Египет вылетел Ил-76 МЧС России с очередной партией гуманитарной помощи, предназначенной для населения сектора Газа, сообщил Telegram-канал ведомства.
«Самолет Ил-76 ведомства вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Арабскую Республику Египет. Там гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца», – говорится в сообщении.
В состав новой партии объемом 21 т вошли продовольствие, медикаменты, аварийные осветительные установки и генераторы. Прошлая партия объемом 25 т была направлена в анклав 10 ноября, тогда Россия отправила для помощи гражданскому населению продукты питания, одежда, средства личной гигиены, портативные печи и пледы.
16 ноября МЧС также сообщило о выходе еще 107 россиян из сектора «Газа» через КПП «Рафах» на границе с Египтом.
С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Количество погибших в результате израильских ударов по анклаву превысило 11 000 человек.
27 октября, в один день с объявлением ЦАХАЛ о расширении операции в анклаве, Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.