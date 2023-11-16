Россия направила еще 21 тонну гуманитарной помощи в сектор Газа

27 октября, в один день с объявлением ЦАХАЛ о расширении операции в анклаве, Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.