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Общество

Россия направила еще 21 тонну гуманитарной помощи в сектор Газа

Ведомости

В Египет вылетел Ил-76 МЧС России с очередной партией гуманитарной помощи, предназначенной для населения сектора Газа, сообщил Telegram-канал ведомства.

«Самолет Ил-76 ведомства вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский в Арабскую Республику Египет. Там гуманитарный груз будет передан представителям Египетского общества Красного Полумесяца», – говорится в сообщении.

В состав новой партии объемом 21 т вошли продовольствие, медикаменты, аварийные осветительные установки и генераторы. Прошлая партия объемом 25 т была направлена в анклав 10 ноября, тогда Россия отправила для помощи гражданскому населению продукты питания, одежда, средства личной гигиены, портативные печи и пледы.

16 ноября МЧС также сообщило о выходе еще 107 россиян из сектора «Газа» через КПП «Рафах» на границе с Египтом.

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С 7 октября Израиль начал бомбардировки сектора Газа. Это произошло после атаки палестинской группировки «Хамас» на южные районы страны. В ходе нападения с израильской стороны погибли около 1400 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Количество погибших в результате израильских ударов по анклаву превысило 11 000 человек.

27 октября, в один день с объявлением ЦАХАЛ о расширении операции в анклаве, Генассамблея ООН приняла резолюцию, выдвинутую арабскими странами, которая призывает к немедленному перемирию в зоне конфликта. В ней осуждается насилие против мирных граждан с обеих сторон, а также содержится призыв освободить незаконно удерживаемых пленных, соблюдать гуманитарное право – не наносить удары по мирным, гражданским объектам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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