Египет обвинил Израиль в задержке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа
Гуманитарная помощь сектору Газа задерживается из-за ограничений Израиля, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.
«Грузовики с гуманитарной помощью стоят слишком долго перед отправлением в сектор Газа из-за мер Израиля», – сказал министр на пресс-конференции с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Коувени (цитата по ТАСС). Он также призвал международное сообщество приложить усилия «для обеспечения доступа населения [анклава] к помощи».
Днем 15 ноября армия Израиля вновь на четыре часа приостановила боевые действия в одном из северных районов сектора Газа в гуманитарных целях. 9 ноября о соглашении с Израилем о ежедневных гуманитарных паузах сообщил президент США Джо Байден. Соглашение позволяет обеспечить поток гуманитарной помощи в Газу и безопасный проход для гражданских лиц, желающих покинуть зону конфликта.
Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. В ходе нападения погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Количество погибших в результате израильских ударов по анклаву превысило 11 000 человек.
Ранее вторая группа из 98 эвакуированных из сектора Газа российских граждан вернулась в Россию. Самолет МЧС России с первой группой из 70 человек, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в московском «Домодедово» 13 ноября. В Кремле отметили, что Россия также помогает гражданам РФ, СНГ и даже других стран, обратившимся за помощью, в эвакуации из Газы.