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Политика

Египет обвинил Израиль в задержке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа

Ведомости

Гуманитарная помощь сектору Газа задерживается из-за ограничений Израиля, заявил министр иностранных дел Египта Самех Шукри.

«Грузовики с гуманитарной помощью стоят слишком долго перед отправлением в сектор Газа из-за мер Израиля», – сказал министр на пресс-конференции с министром иностранных дел и обороны Ирландии Саймоном Коувени (цитата по ТАСС). Он также призвал международное сообщество приложить усилия «для обеспечения доступа населения [анклава] к помощи».

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Днем 15 ноября армия Израиля вновь на четыре часа приостановила боевые действия в одном из северных районов сектора Газа в гуманитарных целях. 9 ноября о соглашении с Израилем о ежедневных гуманитарных паузах сообщил президент США Джо Байден. Соглашение позволяет обеспечить поток гуманитарной помощи в Газу и безопасный проход для гражданских лиц, желающих покинуть зону конфликта.

Армия обороны Израиля начала наносить удары по сектору Газа после того, как боевики «Хамаса» атаковали южные районы страны 7 октября. В ходе нападения погибли около 1200 человек, более 200 были взяты в заложники боевиками. Количество погибших в результате израильских ударов по анклаву превысило 11 000 человек.

Ранее вторая группа из 98 эвакуированных из сектора Газа российских граждан вернулась в Россию. Самолет МЧС России с первой группой из 70 человек, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в московском «Домодедово» 13 ноября. В Кремле отметили, что Россия также помогает гражданам РФ, СНГ и даже других стран, обратившимся за помощью, в эвакуации из Газы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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