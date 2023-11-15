Египет обвинил Израиль в задержке поставок гуманитарной помощи в сектор Газа

Ранее вторая группа из 98 эвакуированных из сектора Газа российских граждан вернулась в Россию. Самолет МЧС России с первой группой из 70 человек, эвакуированных из сектора Газа, приземлился в московском «Домодедово» 13 ноября. В Кремле отметили, что Россия также помогает гражданам РФ, СНГ и даже других стран, обратившимся за помощью, в эвакуации из Газы.