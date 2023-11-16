МЧС: еще 107 россиян вышли из сектора Газа
15 ноября сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом покинули еще 107 россиян. Об этом сообщает МЧС России.
«За вчерашний день границу с сектором Газа пересекли 107 соотечественников и членов их семей», – говорится в сообщении.
В ведомстве отметили, что 15 ноября КПП «Рафах» работало сверх установленного срока, что позволило эвакуировать в Египет дополнительную группу людей. МЧС добавило, что сейчас эвакуированных граждан доставляют на автобуса в Каир для дальнейшего перелета в Москву.
12 ноября первая группа из 70 россиян покинула сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. На следующий день их доставили в Москву. Вторая группа эвакуированных граждан РФ прибыла в Россию в ночь на 15 ноября, на борту было 98 россиян. В МЧС России сообщили, что 14 ноября КПП «Рафах» также перешла третья группа граждан РФ, состоящая из 40 человек. Как сообщали ранее в МЧС России, всех эвакуированных россиян планируется доставить из анклава в РФ в течение недели.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские спасатели помогают также гражданам СНГ и даже других стран, обратившихся за помощью, в эвакуации из сектора Газа. Он добавил, что работа по вывозу граждан РФ из анклава продолжается, отметив, что это «очень нелегкий» процесс как для МЧС, так и для российских дипломатов.