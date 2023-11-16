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МЧС: еще 107 россиян вышли из сектора Газа

Ведомости

15 ноября сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом покинули еще 107 россиян. Об этом сообщает МЧС России.

«За вчерашний день границу с сектором Газа пересекли 107 соотечественников и членов их семей», – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что 15 ноября КПП «Рафах» работало сверх установленного срока, что позволило эвакуировать в Египет дополнительную группу людей. МЧС добавило, что сейчас эвакуированных граждан доставляют на автобуса в Каир для дальнейшего перелета в Москву.

Минск сообщил о проходе через КПП на границе с Египтом 43 граждан Белоруссии

12 ноября первая группа из 70 россиян покинула сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом. На следующий день их доставили в Москву. Вторая группа эвакуированных граждан РФ прибыла в Россию в ночь на 15 ноября, на борту было 98 россиян. В МЧС России сообщили, что 14 ноября КПП «Рафах» также перешла третья группа граждан РФ, состоящая из 40 человек. Как сообщали ранее в МЧС России, всех эвакуированных россиян планируется доставить из анклава в РФ в течение недели.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что российские спасатели помогают также гражданам СНГ и даже других стран, обратившихся за помощью, в эвакуации из сектора Газа. Он добавил, что работа по вывозу граждан РФ из анклава продолжается, отметив, что это «очень нелегкий» процесс как для МЧС, так и для российских дипломатов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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