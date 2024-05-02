Сеул повысил статус антитеррористической готовности дипломатов из-за угроз КНДР

29 апреля «Ренхап» писал, что Северная Корея установила мины на межкорейской дороге в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две страны. В январе северокорейские войска также устанавливали мины на двух межкорейских дорогах, ведущих к южнокорейским городам Пхаджу и Тонхэ. Эти шаги последовали за призывом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына отказаться от многолетней политики поиска объединения с Южной Кореей. Глава КНДР в январе поручил принять жесткие меры по блокированию всех каналов межкорейского сообщения вдоль границы.