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Сеул повысил статус антитеррористической готовности дипломатов из-за угроз КНДР

Ведомости

Южная Корея повысила статус антитеррористической готовности для пяти своих дипломатических представительств в качестве реакции на разведданные, свидетельствующие якобы о попытках КНДР совершить террористические акты против южнокорейских дипломатов. Об этом сообщило агентство «Ренхап».

Пять представительств – это посольства Южной Кореи в Камбодже, в Лаосе, во Вьетнаме и консульства Южной Кореи во Владивостоке и в китайском городе Шэньян.

Агентство напомнило, что КНДР устроила взрыв южнокорейского авиалайнера в 1987 г. вблизи Мьянмы, в результате которого погибли все 115 человек, находившихся на борту. В результате данной атаки США внести Северную Корею в список террористов.

29 апреля «Ренхап» писал, что Северная Корея установила мины на межкорейской дороге в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей две страны. В январе северокорейские войска также устанавливали мины на двух межкорейских дорогах, ведущих к южнокорейским городам Пхаджу и Тонхэ. Эти шаги последовали за призывом лидера Северной Кореи Ким Чен Ына отказаться от многолетней политики поиска объединения с Южной Кореей. Глава КНДР в январе поручил принять жесткие меры по блокированию всех каналов межкорейского сообщения вдоль границы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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