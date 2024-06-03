МИД РФ: Россия примет меры по нейтрализации угроз со стороны Запада
Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз со стороны западных стран, рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Так он прокомментировал заявление руководителя рабочей группы по координации помощи Киеву при минобороны ФРГ генерала-майора Кристиана Фройдинга о возможном применении Украиной зенитно-ракетных комплексов Patriot в российском небе.
По его словам, что бы ни отправляли страны Запада на Украину, включая наземную технику, это «перемалывается» российскими военными. Такая же ситуация сложится и в этот раз, подчеркнул Грушко.
Комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что некоторые страны альянса никогда не вводили ограничений на применение иностранного оружия, поставляемого Украине, замминистра пояснил, что НАТО идет по пути эскалации и придерживается своей стратегии.
2 июня Кристиан Фройдинг допустил, что Украина может применить поставленные ей Patriot для поражения целей в российском небе.
31 мая Столтенберг заявил, что ряд стран НАТО не ограничивали применение своего оружия для ударов по территории России. При этом Великобритания предоставляла Украине ракеты Storm Shadow без ограничений по их использованию.
Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.