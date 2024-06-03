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МИД РФ: Россия примет меры по нейтрализации угроз со стороны Запада

Ведомости

Россия примет все необходимые меры по нейтрализации угроз со стороны западных стран, рассказал ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Так он прокомментировал заявление руководителя рабочей группы по координации помощи Киеву при минобороны ФРГ генерала-майора Кристиана Фройдинга о возможном применении Украиной зенитно-ракетных комплексов Patriot в российском небе.

По его словам, что бы ни отправляли страны Запада на Украину, включая наземную технику, это «перемалывается» российскими военными. Такая же ситуация сложится и в этот раз, подчеркнул Грушко.

Комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что некоторые страны альянса никогда не вводили ограничений на применение иностранного оружия, поставляемого Украине, замминистра пояснил, что НАТО идет по пути эскалации и придерживается своей стратегии.

2 июня Кристиан Фройдинг допустил, что Украина может применить поставленные ей Patriot для поражения целей в российском небе.

31 мая Столтенберг заявил, что ряд стран НАТО не ограничивали применение своего оружия для ударов по территории России. При этом Великобритания предоставляла Украине ракеты Storm Shadow без ограничений по их использованию.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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