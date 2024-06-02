Генерал ФРГ допустил применение украинских Patriot по целям над Россией

В конце мая издание Bild сообщило, что Украина как минимум один раз нарушила договоренность с западными странами и нанесла удар по территории России из системы Patriot, поставленной из Германии. После этого в Киев поступили «гневные звонки» из Берлина и Вашингтона с угрозами прекратить поставки, если подобный инцидент повторится.