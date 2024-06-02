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Генерал ФРГ допустил применение украинских Patriot по целям над Россией

Ведомости

Руководитель рабочей группы по координации помощи Киеву при министерства обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг допустил, что Украина может применить поставленные ей зенитно-ракетные комплексы Patriot для поражения целей в российском небе.

«Вполне возможно, что системы Patriot теперь будут также использоваться в районе Харькова и над Россией», – сказал Фройдинг в интервью местным СМИ (цитата по ТАСС).

На данный момент Украина имеет несколько ЗРК Patriot, поставленных странами Запада, две такие системы Киев получил от Германии. Берлин обещал поставить Украине третью такую систему в ближайшем будущем. Также Германия передала Украине несколько ЗРК IRIS разных модификаций.

В конце мая издание Bild сообщило, что Украина как минимум один раз нарушила договоренность с западными странами и нанесла удар по территории России из системы Patriot, поставленной из Германии. После этого в Киев поступили «гневные звонки» из Берлина и Вашингтона с угрозами прекратить поставки, если подобный инцидент повторится.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в мае выступил против использования западного оружия на территории России. Позднее стало известно, что он разрешил применять немецкое оружие для ударов по РФ. Против таких решений выступила Италия, которая также осуществляет военные поставки Киеву.

Москва неоднократно критиковала поставки оружия Украине и требовала прекратить их. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что действия Запада лишь затягивают конфликт, но не могут изменить ход спецоперации.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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