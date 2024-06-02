Президент Республики Сербской назвал продавца оружия Киеву через посредников
Власти Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватская часть страны) передают вооружения Украине, перепродавая их через посредников, в частности Италию и Швейцарию. Об этом «РИА Новости» заявил президент Республики Сербской (РС, составная часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.
Крупнейшими заказчиками оружия в последнее время являются страны НАТО и государства, относящиеся к арабскому миру, сообщил Додик. Оборонные предприятия на территории Федерации БиГ, по его словам, контролирует альянс.
«Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук – из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда – на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи», – сказал он.
Додик весной 2023 г. говорил, что Республика Сербская выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, от него требовали ввести санкции против РФ, но власти республики решили не становиться «частью этой истерики». Происходящее на Украине не является конфликтом между Москвой и Киевом, это столкновение с Западом, который пытается «раздуть войну», заключил Додик.