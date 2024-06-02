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Президент Республики Сербской назвал продавца оружия Киеву через посредников

Ведомости

Власти Федерации Боснии и Герцеговины (мусульманско-хорватская часть страны) передают вооружения Украине, перепродавая их через посредников, в частности Италию и Швейцарию. Об этом «РИА Новости» заявил президент Республики Сербской (РС, составная часть Боснии и Герцеговины) Милорад Додик.

Крупнейшими заказчиками оружия в последнее время являются страны НАТО и государства, относящиеся к арабскому миру, сообщил Додик. Оборонные предприятия на территории Федерации БиГ, по его словам, контролирует альянс.

«Мы так выяснили, что Испания перепродавала. Но они никогда не делают этого из первых рук – из БиГ, например, в Швейцарию, а оттуда – на Украину. Нет, они устраивают три-четыре перепродажи», – сказал он.

Додик весной 2023 г. говорил, что Республика Сербская выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, от него требовали ввести санкции против РФ, но власти республики решили не становиться «частью этой истерики». Происходящее на Украине не является конфликтом между Москвой и Киевом, это столкновение с Западом, который пытается «раздуть войну», заключил Додик.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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