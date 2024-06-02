Президент Республики Сербской назвал продавца оружия Киеву через посредников

Додик весной 2023 г. говорил, что Республика Сербская выступает за мирное урегулирование конфликта на Украине. По его словам, от него требовали ввести санкции против РФ, но власти республики решили не становиться «частью этой истерики». Происходящее на Украине не является конфликтом между Москвой и Киевом, это столкновение с Западом, который пытается «раздуть войну», заключил Додик.