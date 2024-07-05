Орбан: Венгрия хотела бы побудить РФ и Украину к переговорам
Венгрия хотела бы побудить Россию и Украину к переговорам, но осознает, что их организацией должны заниматься крупные страны. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.
«Венгрия сознает свое место и свой вес, большими переговорами будут заниматься большие страны», – сказал Орбан (цитата по ТАСС).
Венгерский премьер пояснил, что хотел побудить стороны к переговорам во время своего визита в Киев, где он встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Отвечая на вопрос о том, что последует за встречей с Зеленским, Орбан сказал, что учитывая деликатный характер этих шагов, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся. Таким образом премьер-министр не подтвердил сообщения СМИ о его возможном визите в Россию.
Венгерский премьер прибыл на Украину 2 июля. В ходе визита он заявил, что вопрос мирного урегулирования украинского конфликта будет важнейшим в течение полугода председательства Венгрии в Совете ЕС. На встрече с Зеленским он призвал его рассмотреть возможность прекращения огня еще до начала возможных мирных переговоров. В офисе президента Украины отвергли это предложение, подчеркнув, что урегулирование конфликта должно происходить по линии мирных саммитов.
3 июля Орбан в интервью Die Weltwoche рассказал, что Зеленскому «не очень понравилось» предложение о прекращении боевых действий, но он пообещал подумать над этим. Орбан добавил, что его целью было не убедить Зеленского в чем-либо, а «прояснить его позицию и рамки, когда речь идет о мире».