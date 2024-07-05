Орбан: Венгрия хотела бы побудить РФ и Украину к переговорам

Отвечая на вопрос о том, что последует за встречей с Зеленским, Орбан сказал, что учитывая деликатный характер этих шагов, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся. Таким образом премьер-министр не подтвердил сообщения СМИ о его возможном визите в Россию.