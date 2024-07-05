Боррель: ЕС исключает официальные контакты с президентом России
Евросоюз исключает возможность официальных контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его заявление опубликовано на сайте объединения.
Боррель уточнил, что возможный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между странами. Венгерский премьер не представляет Евросоюз ни в какой форме.
«Премьер-министр Орбан не получал от Совета ЕС мандата на посещение Москвы», – уточнил глава внешнеполитической службы Евросоюза.
Венгрия является страной – членом ЕС, председательствующей в Совете на ротационной основе до 31 декабря 2024 г. Это не влечет за собой никакого внешнего представительства ЕС, подчеркивается в заявлении.
5 июля Орбан сообщил, что Венгрия хотела бы побудить Россию и Украину к переговорам, но осознает, что их организацией должны заниматься крупные страны.
Он пояснил, что хотел побудить стороны к переговорам во время своего визита в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос о том, что последует за встречей с Зеленским, Орбан сказал, что учитывая деликатный характер этих шагов, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся. Таким образом премьер-министр не подтвердил сообщения СМИ о его возможном визите в Россию.