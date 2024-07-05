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Боррель: ЕС исключает официальные контакты с президентом России

Ведомости

Евросоюз исключает возможность официальных контактов с президентом России Владимиром Путиным, заявил глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель. Его заявление опубликовано на сайте объединения.

Боррель уточнил, что возможный визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Москву проходит исключительно в рамках двусторонних отношений между странами. Венгерский премьер не представляет Евросоюз ни в какой форме.

«Премьер-министр Орбан не получал от Совета ЕС мандата на посещение Москвы», – уточнил глава внешнеполитической службы Евросоюза.

Венгрия является страной – членом ЕС, председательствующей в Совете на ротационной основе до 31 декабря 2024 г. Это не влечет за собой никакого внешнего представительства ЕС, подчеркивается в заявлении.

5 июля Орбан сообщил, что Венгрия хотела бы побудить Россию и Украину к переговорам, но осознает, что их организацией должны заниматься крупные страны.

Он пояснил, что хотел побудить стороны к переговорам во время своего визита в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос о том, что последует за встречей с Зеленским, Орбан сказал, что учитывая деликатный характер этих шагов, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся. Таким образом премьер-министр не подтвердил сообщения СМИ о его возможном визите в Россию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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