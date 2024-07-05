Боррель: ЕС исключает официальные контакты с президентом России

Он пояснил, что хотел побудить стороны к переговорам во время своего визита в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским. Отвечая на вопрос о том, что последует за встречей с Зеленским, Орбан сказал, что учитывая деликатный характер этих шагов, о них можно будет говорить только после того, как они состоятся. Таким образом премьер-министр не подтвердил сообщения СМИ о его возможном визите в Россию.