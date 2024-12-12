Клишас: проект реформы местного самоуправления не нуждается в доработке

Законопроект об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. председателем комитета по госстроительству Госдумы Павлом Крашенинниковым и Клишасом. Одной из главных новаций проекта был обязательный переход от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой – все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации ликвидированы. Принятие закона должно было завершить реформу, заложенную конституционными изменениями 2020 г. Тогда в Основном законе закрепили понятие «единая система публичной власти».