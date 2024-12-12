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Клишас: проект реформы местного самоуправления не нуждается в доработке

Ведомости

Законопроект о реформе местного самоуправления (МСУ) готов к принятию, доработка документа не требуется. Об этом заявил «Ведомостям» соавтор проекта, глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.

«Я считаю, что закон готов к принятию. Доработка закона не требуется. Он обсужден со всеми заинтересованными сторонами», – подчеркнул Клишас.

Законопроект об МСУ был внесен в Госдуму 16 декабря 2021 г. председателем комитета по госстроительству Госдумы Павлом Крашенинниковым и Клишасом. Одной из главных новаций проекта был обязательный переход от двухуровневой системы местного самоуправления к одноуровневой – все сельские и городские поселения должны быть объединены с районами в муниципальные или городские округа, а их советы и администрации ликвидированы. Принятие закона должно было завершить реформу, заложенную конституционными изменениями 2020 г. Тогда в Основном законе закрепили понятие «единая система публичной власти».

В первом чтении законопроект об МСУ приняли 25 января 2022 г. Срок представления поправок ко второму чтению несколько раз переносился. Реформу откладывали из-за президентских выборов, говорили «Ведомостям» в 2023 г. источники. Этой осенью к рассмотрению законопроекта вернулись вновь. В ноябре в Госдуме прошло заседание рабочей группы по подготовке законопроекта с участием представителей регионов и сотрудников администрации президента. 11 декабря Госдума перенесла обсуждение реформы местного самоуправления на 2025 г.

Решение перенести рассмотрение проекта закона об МСУ на 2025 г. было неожиданным. Два источника «Ведомостей», близких к администрации президента, уточнили, что второе чтение было запланировано на 12 декабря, причем инициатива была проработана с внутриполитическим блоком и государственно-правовым управлением президента.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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