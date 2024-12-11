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Реформу местного самоуправления отложили на 2025 год

Ведомости

Госдума перенесла обсуждение реформы местного самоуправления на 2025 г., сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, члены совета ГД пришли к единому мнению о необходимости дополнительной проработки законопроекта с учетом поступивших замечаний.

«Законопроект требует дополнительного изучения и проработки. Поэтому было принято решение о переносе его рассмотрения на следующий год», – отметил Володин. Ожидается, что документ будет доработан в рамках будущей сессии.

В конце ноября председатель комитета по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект о местном самоуправлении 11 декабря. Позже совет Думы принял решение рассмотреть его 12 декабря. Комитет одобрил поправки ко второму чтению, поступило 332 поправки на принятие и 395 – на отклонение. Законопроект был внесен на рассмотрение в декабре 2021 г. сенатором Андреем Клишасом и Крашенинниковым, он был принят в первом чтении в январе 2022 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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