Реформу местного самоуправления отложили на 2025 год

В конце ноября председатель комитета по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект о местном самоуправлении 11 декабря. Позже совет Думы принял решение рассмотреть его 12 декабря. Комитет одобрил поправки ко второму чтению, поступило 332 поправки на принятие и 395 – на отклонение. Законопроект был внесен на рассмотрение в декабре 2021 г. сенатором Андреем Клишасом и Крашенинниковым, он был принят в первом чтении в январе 2022 г.