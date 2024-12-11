Реформу местного самоуправления отложили на 2025 год
Госдума перенесла обсуждение реформы местного самоуправления на 2025 г., сообщается в Telegram-канале нижней палаты парламента.
По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, члены совета ГД пришли к единому мнению о необходимости дополнительной проработки законопроекта с учетом поступивших замечаний.
«Законопроект требует дополнительного изучения и проработки. Поэтому было принято решение о переносе его рассмотрения на следующий год», – отметил Володин. Ожидается, что документ будет доработан в рамках будущей сессии.
В конце ноября председатель комитета по госстроительству Госдумы Павел Крашенинников сообщил, что Госдума рассмотрит законопроект о местном самоуправлении 11 декабря. Позже совет Думы принял решение рассмотреть его 12 декабря. Комитет одобрил поправки ко второму чтению, поступило 332 поправки на принятие и 395 – на отклонение. Законопроект был внесен на рассмотрение в декабре 2021 г. сенатором Андреем Клишасом и Крашенинниковым, он был принят в первом чтении в январе 2022 г.