Глава МИД Дании оценил стремление Трампа присоединить Гренландию к США
Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна готова к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом после того, как тот выразил готовность использовать экономическое давление или военную силу, чтобы взять Гренландию под контроль. Об этом пишет The Guardian.
«Мы готовы к диалогу с американцами о тесном сотрудничестве, чтобы обеспечить реализацию американских амбиций», – сказал Расмуссен, имея в виду сотрудничество в вопросах безопасности.
При этом он преуменьшил вероятность того, что Гренландия когда-либо станет частью США. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли будет стремиться стать федеральным штатом в составе Соединенных Штатов», – пояснил глава МИД Дании.
Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. По словам Эгеде, история и современные условия продемонстрировали, что сотрудничество Гренландии с Данией «не привело к полному равенству». Премьер заявил, что настало время сделать следующий шаг, о возможном присоединении к США он не сказал ничего.
Однако агентство Reuters 8 января написало, что Эгеде планирует провести переговоры с датским королем в Копенгагене, основной темой станут заявления Трампа о намерении присоединить Гренландию.