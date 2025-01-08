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Глава МИД Дании оценил стремление Трампа присоединить Гренландию к США

Ведомости

Министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявил, что его страна готова к диалогу с избранным президентом США Дональдом Трампом после того, как тот выразил готовность использовать экономическое давление или военную силу, чтобы взять Гренландию под контроль. Об этом пишет The Guardian.

«Мы готовы к диалогу с американцами о тесном сотрудничестве, чтобы обеспечить реализацию американских амбиций», – сказал Расмуссен, имея в виду сотрудничество в вопросах безопасности.

При этом он преуменьшил вероятность того, что Гренландия когда-либо станет частью США. «Мы полностью признаем, что у Гренландии есть свои амбиции. Если они осуществятся, Гренландия станет независимой, хотя вряд ли будет стремиться стать федеральным штатом в составе Соединенных Штатов», – пояснил глава МИД Дании.

Премьер-министр Гренландии Мут Эгеде заявил в своей новогодней речи, что хочет добиться независимости от Дании. По словам Эгеде, история и современные условия продемонстрировали, что сотрудничество Гренландии с Данией «не привело к полному равенству». Премьер заявил, что настало время сделать следующий шаг, о возможном присоединении к США он не сказал ничего.

Однако агентство Reuters 8 января написало, что Эгеде планирует провести переговоры с датским королем в Копенгагене, основной темой станут заявления Трампа о намерении присоединить Гренландию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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