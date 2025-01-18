Бербок покинула совещание после отказа Шольца оказать помощь Украине
Министр иностранных дел ФРГ Анналена Бербок покинула правительственное заседание, после того как канцлер Германии Олаф Шольц заблокировал выделение нового пакета помощи Украине. Об этом сообщил Bild.
Шольц попытался удержать Бербок, но она смогла уйти.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус и Бербок совместно работали над новым пакетом помощи Киеву и собирались передать вооруженным силам Украины (ВСУ) зенитные ракетные комплексы IRIS-T, снаряды и ракеты для комплексов Patriot, 10 гаубиц и боеприпасы. Общая сумма транша должна была составить 3 млрд евро.
10 января Der Spiegel писал, что Шольц блокирует новый пакет военной помощи Украине. Позже Писториус опроверг сообщения издания о его блокировке канцлером ФРГ. В ходе визита в Киев 14 января министр обороны ФРГ заявил, что Берлин пока не может выделить Киеву пакет помощи в связи с предстоящими выборами.
17 января Шольц выразил надежду, что конфликт на Украине может завершиться в конце 2025 г. По его словам, нужно изучить все варианты, чтобы сделать мир возможным.