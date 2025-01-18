Бербок покинула совещание после отказа Шольца оказать помощь Украине

10 января Der Spiegel писал, что Шольц блокирует новый пакет военной помощи Украине. Позже Писториус опроверг сообщения издания о его блокировке канцлером ФРГ. В ходе визита в Киев 14 января министр обороны ФРГ заявил, что Берлин пока не может выделить Киеву пакет помощи в связи с предстоящими выборами.