Писториус объяснил Зеленскому отказ ФРГ выделить 3 млрд евро Украине

Позже Писториус опроверг сообщения Spiegel о блокировке пакета помощи Украине Шольцем. Сам канцлер заявил, что на предстоящих выборах будет выступать за необходимость делать больше для безопасности и поддержки Украины, но не в ущерб другим задачам Германии.