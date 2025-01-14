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Писториус объяснил Зеленскому отказ ФРГ выделить 3 млрд евро Украине

Spiegel писала о блокировке нового пакета военной помощи Шольцем
Ведомости

Берлин пока не может выделить Киеву пакет военной помощи на 3 млрд евро в связи с предстоящими выборами. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

«Писториус также выразил уверенность в дальнейшей помощи Украине в размере 3 млрд евро. Для этого все подготовлено, но переговоры внутри федерального правительства еще не завершены. Речь идет о деньгах, которых нет из-за отсутствия [утвержденного] бюджета», – пишет Tagesschau.

Министр при этом настроен «оптимистично» относительно выделения военной помощи. По его словам, демократические партии, которые могли бы войти в новое федеральное правительство ФРГ, также продемонстрировали готовность поддержать шаги в направлении поддержки Киева.

10 января Der Spiegel писала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро. Пакет должен включать поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц, а также артиллерийских боеприпасов. По данным газеты, его подготовили министр иностранных дел Анналена Бербок и Писториус.

Позже Писториус опроверг сообщения Spiegel о блокировке пакета помощи Украине Шольцем. Сам канцлер заявил, что на предстоящих выборах будет выступать за необходимость делать больше для безопасности и поддержки Украины, но не в ущерб другим задачам Германии. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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