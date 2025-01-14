Писториус объяснил Зеленскому отказ ФРГ выделить 3 млрд евро Украине

Писториус объяснил Зеленскому отказ ФРГ выделить 3 млрд евро УкраинеSpiegel писала о блокировке нового пакета военной помощи Шольцем
Берлин пока не может выделить Киеву пакет военной помощи на 3 млрд евро в связи с предстоящими выборами. Об этом сообщил министр обороны Германии Борис Писториус в ходе визита в Киев, где встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.
«Писториус также выразил уверенность в дальнейшей помощи Украине в размере 3 млрд евро. Для этого все подготовлено, но переговоры внутри федерального правительства еще не завершены. Речь идет о деньгах, которых нет из-за отсутствия [утвержденного] бюджета», – пишет Tagesschau.
Министр при этом настроен «оптимистично» относительно выделения военной помощи. По его словам, демократические партии, которые могли бы войти в новое федеральное правительство ФРГ, также продемонстрировали готовность поддержать шаги в направлении поддержки Киева.
10 января Der Spiegel писала, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро. Пакет должен включать поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц, а также артиллерийских боеприпасов. По данным газеты, его подготовили министр иностранных дел Анналена Бербок и Писториус.
Позже Писториус опроверг сообщения Spiegel о блокировке пакета помощи Украине Шольцем. Сам канцлер заявил, что на предстоящих выборах будет выступать за необходимость делать больше для безопасности и поддержки Украины, но не в ущерб другим задачам Германии.