Писториус опроверг сообщения о блокировке пакета помощи Украине Шольцем
Новый пакет военной помощи Украине со стороны Германии не блокирован, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в комментарии Tagesspiegel.
«Блокады нет. Мы подготовили новый пакет помощи Украине в минобороны, теперь это должно быть решено политически», – сказал министр.
10 января Der Spiegel сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро. Пакет должен включать поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц, а также артиллерийских боеприпасов. Его подготовили министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Писториус.
На следующий день, 11 января, Шольц заявил, что на предстоящих выборах будет выступать за необходимость делать больше для безопасности и поддержки Украины, но не в ущерб другим задачам Германии.
15 ноября прошлого года между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ состоялся первый с декабря 2022 г. телефонный разговор. Беседа прошла по инициативе Германии, сообщал Кремль, стороны обсуждали ситуацию на Украине.
Депутат бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявлял, что канцлер Шольц может отправиться в Москву до 23 февраля и встретиться там с Путиным. Кремль не подтвердил эту информацию.