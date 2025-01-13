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Писториус опроверг сообщения о блокировке пакета помощи Украине Шольцем

Ведомости

Новый пакет военной помощи Украине со стороны Германии не блокирован, заявил министр обороны ФРГ Борис Писториус в комментарии Tagesspiegel.

«Блокады нет. Мы подготовили новый пакет помощи Украине в минобороны, теперь это должно быть решено политически», – сказал министр.

10 января Der Spiegel сообщила, что канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует новый пакет военной помощи Украине на 3 млрд евро. Пакет должен включать поставку дополнительных зенитных ракетных комплексов IRIS-T, колесных гаубиц, а также артиллерийских боеприпасов. Его подготовили министр иностранных дел Анналена Бербок и министр обороны Писториус.

На следующий день, 11 января, Шольц заявил, что на предстоящих выборах будет выступать за необходимость делать больше для безопасности и поддержки Украины, но не в ущерб другим задачам Германии.

15 ноября прошлого года между президентом России Владимиром Путиным и канцлером ФРГ состоялся первый с декабря 2022 г. телефонный разговор. Беседа прошла по инициативе Германии, сообщал Кремль, стороны обсуждали ситуацию на Украине.

Депутат бундестага, внешнеполитический эксперт Христианско-демократического союза (ХДС) Родерих Кизеветтер заявлял, что канцлер Шольц может отправиться в Москву до 23 февраля и встретиться там с Путиным. Кремль не подтвердил эту информацию.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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